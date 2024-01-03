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陳國基:辦大型活動將召開高層統籌會議，與內地商討延長通關時間

03/01/2024

　　政府就跨年倒數及煙花匯演後，大批旅客輪候跨境交通的情況，相關部門下午聯同旅發局、港鐵、九巴等代表，與運輸業界舉行會議。政務司司長陳國基表示，全面檢視了疏導旅客返回深圳的安排及以後作出更全面部署應對。


 


　　陳國基指，在煙花匯演活動後，相關部門已即時作出安排，包括加開櫃枱、加開車道及加派跨境巴士等。但由於出境人數實在很多，導致關口擠塞，車流一度伸延至新田公路，令跨境巴士無法立即完成北行班次返回市區，旅客因此要較長時間在市區等候。

日後將再辦多旅客活動會事先開會統籌交通安排

　　陳國基指，經商議後，日後會循3大方面加強統籌及部署，包括將來如舉辦預計會吸引大量旅客訪港的活動，政府會事先召開高層大型活動過關交通安排統籌會議，由他作主持，以加強統籌協調各部門及業界，提早作出部署。


　　政府亦會與內地相關部門積極商討不同方案，以更有效疏導短時間內從香港返回內地的旅客，包括在舉辦大型活動的日子，延長鐵路口岸的開放時間，及相應加強兩地鐵路服務，本港亦會與內地商討增加24小時通關口岸的數目，政府會研究如何優化交通安排，方便跨境巴士流轉。

 

撰文：經濟通採訪組

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