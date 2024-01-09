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國泰今再取消至少21班來往香港航班，未來幾天日均取消逾6對

09/01/2024

　　機管局最新資料顯示，國泰航空(00293)今日(9日)再有約20班航班取消，相當於國泰航空同日航班數量的8%。據臨時飛行時間表，國泰航空未來數天日均仍有逾12班航班取消，比公司本周日(7日)提示1-2月日均整合6對航班為多。

 


　　今日取消航班的數量與昨天相若，包括來往北京、高雄、東京成田、大阪關西、南韓首爾，及阿聯酋迪拜等。行政長官李家超表示，特區政府非常關注事件，要求確保將旅客的影響減至最低，並認真照顧旅客損失，促請國泰長遠須檢視人力及運力按排。


　　由國泰航空機師組成的香港航空機組人員協會(HKAOA)發聲明，將此輪航班取消歸因於國泰2020年重組決定。協會提到，國泰管理層當時決定永久削減前線人員薪酬連同解散國泰港龍，令當時集團內約4000名機師中，1000人被解僱，另有逾1000人在其後一年辭職。協會又批評國泰管理層薪酬已恢復疫情前水平，但未有考慮讓前線員工待遇「復常」，認為改善機師待遇是唯一可以讓國泰在合理時間內復甦的選項。

 

撰文：經濟通採訪組

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