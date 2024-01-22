陳茂波：充分兼顧公共財政，盡力推出適當平衡措施

新一份《財政預算案》將於下月發表，財政司司長陳茂波表示，面對外圍種種不明朗因素，香港作為細小、全開放型的經濟體，短期內無可避免面對一定挑戰，《預算案》會在充分兼顧公共財政狀況下，盡力推出適當平衡措施，致力保持香港的經濟活力，同時鞏固市民對經濟前景的信心。

延伸閱讀:

大摩料本港樓價全年跌一成，籲增持領展希慎長實

摩根士丹利發表研究報告，預料今年本港樓價將跌10%，回復至2016年8月水平。該行指......

零售管理協會推繽紛購物狂賞，禮遇包括珠寶優惠及大利是

香港零售管理協會推出「繽紛購物狂賞」，為市民及遊客提供不同的精彩賀年禮遇，除了禮品、折扣及購物積分外，更持續與AlipayHK和內地支付寶合作，於相關電子支付平台向顧客派現金劵大利是......



瑞士之行達到預期目標



另外，陳茂波指，在過去一周於瑞士達沃斯參與世界經濟論壇年會期間，與不同國家的政府首長、財金官員、國際組織的主要負責人，以及工商專業界代表會面，除了討論雙方關心的議題外，亦向他們介紹香港最新的經濟和社會狀況，以及新的發展機遇。



他提到，達沃斯此行達到了預期的目標，包括是說好香港故事及中國故事、擴大香港的朋友圈以建立更多的聯繫，以及為未來招商引資與開拓新市場的工作鋪路。

撰文:經濟通採訪組

2024-01-22｜恒指萬五關久守必失？｜拆解招行業績｜友邦優化回購計劃 可趁低吸納？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動