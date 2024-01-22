  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

9名議員反對增設稅項，江玉歡倡樓市全面撤辣

22/01/2024

　　新一份財政預算案下月公布，立法會「C15+」其中9名議員今日會見財政司司長陳茂波，表達對新一份《財政預算案》的建議，其中選委界江玉歡、陳紹雄、林筱魯及吳傑莊表明不支持增加資產增值稅、等離境稅及虛擬資產印花稅等稅項，江玉歡同時要求樓市全面撤辣。



延伸閱讀:

大摩料本港樓價全年跌一成，籲增持領展希慎長實

摩根士丹利發表研究報告，預料今年本港樓價將跌10%，回復至2016年8月水平。該行指......

 

零售管理協會推繽紛購物狂賞，禮遇包括珠寶優惠及大利是

香港零售管理協會推出「繽紛購物狂賞」，為市民及遊客提供不同的精彩賀年禮遇，除了禮品、折扣及購物積分外，更持續與AlipayHK和內地支付寶合作，於相關電子支付平台向顧客派現金劵大利是......

 


尚海龍:先做北都、再謀大嶼

　　針對大型基建項目，江玉歡認為，政府應更審慎評估大型項目的經濟和社會效益，若果真的開始去做，政府要向市民大眾做好解說，解釋清楚其經濟效益、社會效益和商業投資價值，能否吸引本地和外商投資。


　　尚海龍認為，應該「先做北都、再謀大嶼」，政府要有所選擇，同步進行比較困難，要將一部份公帑放在醫療教育等方面。不過，林筱魯則認為，「明日大嶼」僅處於研究階段，不宜突然叫停，否則會再度削弱投資者信心。

黃錦輝建議提高研發活動開支稅務扣減額

　　創科方面，選委界議員黃錦輝建議提高「合資格研發活動」開支稅務扣減額，現時政府提供合資格的研發開支稅務優惠，首200萬元可獲300%稅務扣減，餘額則獲200%扣減。他建議兩項扣減額分別提高至400%和300%。


　　他續建議，由政府提供適當的資助，吸引高質量的國際學術會議在香港舉行，既有助於振興旅遊業，帶來可觀收益，亦能突出香港作為國際創科中心的地位。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 2024-01-22｜恒指萬五關久守必失？｜拆解招行業績｜友邦優化回購計劃 可趁低吸納？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02362

金川國際

0.510

異動股

02558

晉商銀行

1.270

異動股

08060

國聯通信

0.041

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02362 金川國際
  • 0.510
  • 02558 晉商銀行
  • 1.270
  • 08060 國聯通信
  • 0.041
  • 01617 南方通信
  • 0.080
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 33.150
股份推介
  • 03086 華夏納指
  • 35.440
  • 目標︰$40.00
  • 01836 九興控股
  • 10.080
  • 目標︰$11.00
  • 09911 赤子城科技
  • 1.850
  • 目標︰$2.80
  • 00669 創科實業
  • 82.400
  • 目標︰$90.00以上
  • 00921 海信家電
  • 18.440
  • 目標︰$22.80
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 262.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 65.450
  • 00001 長和
  • 38.150
  • 00388 香港交易所
  • 221.600
  • 02439 中寶新材
  • 0.385
報章貼士
  • 00836 華潤電力
  • 14.940
  • 目標︰$18.00
  • 03315 金邦達寶嘉
  • 1.430
  • 目標︰--
  • 00135 昆侖能源
  • 6.540
  • 目標︰$7.75
熱炒概念股
即時重點新聞

22/01/2024 17:16  《盤後部署》恒指失守萬五點，閱文現價有支持上望32元

22/01/2024 17:10  《新股上市》據報探魚母企最快今年來港上市，擬籌數億美元

22/01/2024 16:37  【預算前瞻】9名議員反對增設稅項，江玉歡倡樓市全面撤辣

22/01/2024 16:13  恒指全日跌347點報14961，潤地瀉逾11%，龍湖挫10%

22/01/2024 16:05  中國外交部駁「離港潮」無依據，香港對國際人才的吸引力有增無減

22/01/2024 17:59  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒５６億元，買美團沽騰訊

22/01/2024 08:39  【大行炒Ｄ乜】大和將Ｂ站目標價劈半，滙證大降內需零售股目標價

19/01/2024 10:59  《嚟緊炒Ｄ乜》東方甄選主力做電商，中線目標價４０銀

22/01/2024 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒８１７６，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》LPR如期不變，滬指曾瀉3%，外交部駁「離港潮」
人氣文章

新聞>香港要聞

9名議員反對增設稅項，江玉歡倡樓市全面撤辣
人氣文章

新聞>香港要聞

盧文端倡預算案全面撤辣，爭取外資來港
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

初老症 ︳ 30歲後記性差、容易病？即Check 6大初老症狀你中幾多項！補充魚油幫到手？
人氣文章

基金債券攻略．凌風

機管局債券最窩心
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

台灣大選後的台海形勢 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「圓滿‧吳明的裁縫世界」：生命歷程縱有缺憾，在避免留下遺憾之際，製造多份圓滿
人氣文章

Art & Living

展覽「孤獨的優雅」：在精神之屋中，以藝術優雅的反抗著孤獨
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

日本人氣no.1「悟空SPA」進駐香港！獨門21式按摩手法，10分鐘進入絕頂睡眠！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
溫度急降 ︳日本節目公開超輕便保暖「4件穿搭法」！秘訣在於衣服鬆緊度？同場加映︰日本UNIQLO教3種可愛頸巾綁法！ 2
人氣文章
台女長期噁心、食欲不振照2次胃鏡被當消化不良！食足半年胃藥無效始揭大腸癌！香港55歲以下患者年增1.7%？與一原因有關
人氣文章
為追求女神，不惜成為她的「男臣」？究竟是當局者迷，還是裝睡不願醒？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2024 18:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/01/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事22/01/2024
《神州經脈》LPR如期不變，滬指曾瀉3%，外交部駁「離港潮」
人氣文章香港要聞22/01/2024
9名議員反對增設稅項，江玉歡倡樓市全面撤辣
人氣文章香港要聞22/01/2024
盧文端倡預算案全面撤辣，爭取外資來港
人氣文章生財有道22/01/2024
【高息定存】大新逆市加存息，3個月4.5厘，花旗最高5.2厘
人氣文章國際動態22/01/2024
分析指投資者已為特朗普再次當選美國總統做好準備
人氣文章國際動態22/01/2024
英首相辛偉誠計劃對移民施加限制，或導致勞工短缺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金