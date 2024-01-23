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謝展寰：對8月實施垃圾收費很有信心，無正面回應問責問題

23/01/2024

　　環境及生態局局長謝展寰在立法會一個委員會上透露，上星期向行政長官李家超建議，把垃圾收費的生效日期延遲至8月，建議獲行政長官的支持。至於會否擔心垃圾徵費第三度延遲時稱，對於8月全面推行新政十分有信心，外國已經推行類似措施多年，港人沒理由做不到，相信只要市民理解正確做法，體驗到如何操作，就能順利推行。

 

 

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卓永興將統籌協調跨局及跨部門合作

　　被問到特區官員需否就一再延遲實施措施問責，謝展寰未有正面回應，僅指垃圾收費本身是好事，但市民需時改變習慣，最重要是如何做好。他又說，要建立綠色減廢回收文化，市民的理解非常重要，因此當局寧願花更多時間做好解說。


　　他指，政務司副司長卓永興將會統籌協調跨局及跨部門合作，政府部門將會在4月1日起試行垃圾收費，需付費購買訂定垃圾袋及標籤，當局亦會物色合適的住宅大廈試行，相關大廈會免費獲得指定垃圾袋及標籤。

指定垃圾袋將在本月下旬起陸續出售

　　環保署副署長陸嘉健表示，在實行垃圾收費首6個月，當局會向三無大廈、鄉郊村屋及公屋居民，免費派發容量15公升的指定垃圾袋，每戶每月可獲20個。他指，目前建立了約3千個零售點出售指定垃圾袋及標籤，將會在本月下旬起陸續出售，亦有數百間藥房申請成為零售商，當局正在處理申請。當局會在公共屋邨設立專門銷售點及其他銷售途徑，由公屋僱用的物管公司、清潔商或保安公司，向環保署採購，並安排在屋？管理處、自動售賣機等出售。

田北辰：一再推遲垃圾收費有損政府威信

　　實政圓桌田北辰質疑當局一再推遲實施日期，不利政府威信，建議當局屆時要「落重藥」，在最初的3個月，向全港市民免費派發指定垃圾袋，讓大家「邊做邊學」。謝展寰回應稱，單靠文字及口述解說，效果不太好，需要靠實際示範，讓市民明白做法，形容推遲實施是負責任的決定。他又認為，不需要向全港市民免費派發指定袋，以更妥善運用公帑；如有需要，物管公司可自行購買再派給居民。

 

撰文:經濟通採訪組

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