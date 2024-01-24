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永東直巴將增加額外人手，配合新春特別通關安排

24/01/2024

　　政府公布農曆新年特別通關安排，永東直巴副總經理蔡順基在電台節目指，該公司在兩個口岸的服務都會額外增加人手，並與司機溝通放假安排，希望盡量幫手。

 

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　　他又認為，政府公布的措施算是精準，鐵路可快速疏導客流，跨境巴士業界或多或少擔心影響本身客量，但以整體人流疏導來說，亦是合理安排。

料深圳灣直通車配額增加兩至三成

　　蔡順基表示，為協助疏導旅客，某些線路的皇崗巴士班次約每20至30分鐘一班，農曆新年期間會加密至每5至10分鐘一班。他又說，經深圳灣口岸由市區開出的直通車一向有配額限制，兩地政府因應假期情況調節，暫時未公布今次配額增加的數目，但估計與往時差不多，即增加兩至三成。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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