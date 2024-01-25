李家超:冀盛事由人氣變為財氣，反對挑撥矛盾說法

行政長官李家超今出席立法會行政長官互動交流答問會，第一部分的討論針對推動盛事經濟。李家超表示，香港今年盛事一浪接一浪，可為香港帶來經濟效益，粗略估算，每10萬名旅客就可帶來約0.1個百分點的本地生產總值增長。

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他指，來港參加盛事的政商界領袖、藝術家、運動員等，很多都是全球具影響力的意見領袖，部分更是界別的KOL，可透過人際網絡和社交媒體，向世界宣揚香港自由開放、多姿多彩。他希望議員提出意見，如何推動盛事來港舉行，如何提升訪客良好體驗和印象，製造「磁石效應」，吸引更多訪客來香港，行業經營者可如何將「人氣」變成「財氣」。



反對挑撥矛盾說法，政府會考慮整體利益



選委界議員謝偉俊指，政府近日「抄牌」等高壓執法行為，加上具爭議的政策，均影響民間氣氛，更有人認為政府「親小紅書，遠納稅市民」。



李家超回應指，鼓勵經濟活動時，會有人流聚集、交通及噪音等問題出現，但不應改變香港本身應有的守法意識。他亦反對一些挑撥矛盾的說法，指政府施政當然考慮整體利益，希望大家不要將小矛盾變成大矛盾。

經濟方面，他指政府推動盛事經濟的其中一個原因，正是「希望將餅做大」，讓大家享受經濟紅利，相信下月公布的財政預算案將會處理在社會收集到的不同意見。



協調性和統籌性的體制可令事半功倍



新民黨立法會議員陳家珮及民建聯鄭泳舜均質疑政府推廣盛事的力度，陳家珮建議，政府除了邀請意見領袖在港打卡之外，亦應邀請他們參與盛事，並邀請更多歐美的意見領袖。鄭泳舜則建議，政府在推廣盛事時應制定KPI；除文化體育及旅遊局外，其他決策局亦可舉辦盛事。



李家超回應指，政府會不斷努力穿針引線，但他強調政府是「搭台角色」，成功與否要視乎天時、地利、人和。他認同推動盛事經濟時，政府不同的部門都有角色。他認為有協調性和統籌性的體制，可以事半功倍；他又提到如運輸及旅遊局、財經事務及庫務局等亦可舉辦會議盛事。

李家超:處理國安應考慮AI等變化，會做好解說工作

第二節討論第23條立法，議員黃錦輝提出，現今社會AI和大數據技術運用普及，亦有濫用、造假情況，他認為本港應注重AI安全及保障數據安全。



李家超指，23條立法需要可以處理科技演變，不應讓科技帶著法律走，希望在立法過程中，有方法令政府可以很快處理新問題，做到「科技中性」之餘，可以處理人工智能變化，或大數據被濫用等，令法例無須因應新科技或攻擊手段而修改。有關部門包括保安局和律政司正在下功夫。





政府將設專隊做好解說工作



議員管浩鳴及黃俊碩均關注政府如何做好解說工作。李家超指，推動政策會做系統性的建設，政府會設立幾個專隊去做好解釋工作，當中包括核心及支援隊伍，保安局局長、律政司司長和行政長官都是主要解說官員，而其他部門都會一起參與。



另外，李家超指亦分層次及界別做解說工作，包括商界、媒體、外國總領事及外國商會。地區及國際亦很重要，他期望議員，甚至學者、專家都可發揮宣傳作用。



李家超又提到，香港有關國家安全的法例僅是其他國家的一小部分。他強調，保障自由和人權的標準是國際標準，「公民及政治權利國際公約」和「經濟社會文化權利國際公約」兩條公約，在國家安全法例下仍適用。

撰文:經濟通採訪組

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