李家超:23條立法刻不容緩，準備工作已在衝線直路

行政長官李家超出席立法會行政長官互動交流答問會，討論兩大議題，包括推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。李家超在總結發言時表示，感謝議員熱烈發言提問、有建設性交流。他指政府是編劇、監製，但演活就需要參與者，包括各行業的從業員，要將「人氣」變成「財氣」。

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23條立法刻不容緩，準備工作已在衝線的直路上



他又指，23條立法工作刻不容緩，議員表達希望特區盡快完成立法，實踐26年來未履行的責任，要將23條、528決定、國安法連接起來，完善制度及機制。他表示，如沒有國安，市民會沒有保障、社會有極大威脅，經濟發展也會極大阻礙。他覆述夏寶龍講話，指香港看似平靜，但暗存湧動，要提高警惕，切不可掉而輕心。李家超又指，就23條立法政府的準備工作已經進入最後階段，已在衝線的直路上。



香港國安法與外國比較是小巫見大巫



工聯會立法會議員梁子穎指，外國勢力有假新聞、軟對抗，香港仍有危險狀況，政府要加大力度速度給予有效法案讓立法會審議，不能要人打擊政府認受性。建築、測量及都市規劃及園境界謝偉銓代表「G19」表示，支持23條立法，期望政府及部門於有需要時，可向立法會議員提供資料，做好宣傳。



李家超表示，全世界都有國家安全法律，香港的國安法只有百分之十二，形容只是小巫見大巫，另外保障自由人權標準是國際標準，基本法香港國安法亦講明國民權利國際公約、經濟社會文化權利公約。他指國安受損最大得益是敵對國家，要將短板補上。

撰文：經濟通採訪組

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