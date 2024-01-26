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年初二煙花匯演歷時23分鐘，發放笑臉金元寶等造型

26/01/2024

　本港事隔四年再舉辦新春煙花匯演，匯演將在2月11日(年初二)晚上8時舉行，以「龍年百業旺　盛世中華強」為題，八幕煙花歷時23分鐘。活動預算約為1300萬元，獲香港各界慶典委員會贊助。

 

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　　煙花匯共分八幕，三艘躉船將於維港發放23888枚煙花。煙花匯演會在空中放出金色和紅色「8」字，亦有「笑臉」、「雙紅心」和「金元寶」造型煙花，喻意喜慶和財富。最後更有30秒密集式發放的「特大錦冠」造型煙花。


　　負責製作煙花的港星多媒體製作公司行政總裁毛偉誠表示，今次的煙花銀幕較十一國慶煙花略為拉闊。對於廣州大年初一亦會放煙火，歷時45分鐘，比香港的煙花長近一倍，毛偉誠稱，維港夜色獲世界公認，配以特色煙花，相信在國際上更有吸引力。


　　市民屆時可以在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等維港兩岸多處觀賞。

 

撰文:經濟通採訪組

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