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本港上半年逾80項盛事舉行，巨型紅心裝置情人元宵節期間展出

26/01/2024

　　政府舉行推動盛事經濟記者會，財政司副司長黃偉綸指出，香港作為亞洲盛事之都，盛事可謂「浪接浪」，今年上半年將有逾80項大型盛事在香港舉辦，涵蓋文化藝術、體育、經濟貿易、金融等方面。

 

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Chubby Hearts首次在亞洲展出



　　文化藝術盛事委員會主席鄭志剛表示，今年將有九項大型盛事在港舉行，其中「頭炮」是Chubby Hearts將會登陸香港，這是首次在亞洲展出，由英國設計師Anya Hindmarch的巨型設計裝置Chubby Hearts，會在下月14日至24日，即情人節至元宵節期間，在中環皇后像廣場花園展出直徑約12米的巨型漂浮紅心，並計劃在港九新界超過10個地標和旅遊景點包括旺角花墟、大埔林村許願樹廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等，每天「快閃」展出直徑約3米的飄浮紅心，預計可吸引逾10萬人次參觀。



中環愛丁堡廣場將辦金庸角色雕塑展，料吸46萬訪客



　　在3月中起，中環愛丁堡廣場會舉行大型江湖雕塑展，展出雕塑家任哲以金庸筆下角色創作的10件雕塑作品，包括《神鵰俠侶》楊過與小龍女、《射鵰英雄傳》郭靖、「老頑童」周伯通、《雪山飛狐》胡斐等，並會以《射鵰英雄傳》內的蒙古包，結合數碼創意科技，以沉浸式創新手法介紹金庸小說的武俠角色，預計整項盛事將吸引46萬人次訪客參與。



流行盛事ComplexCon選址亞博館舉行



　　美國著名國際流行文化盛事ComplexCon，首度在美國以外地區舉辦，在委員會的支持及牽線下，將於3月22至24日在香港的亞洲國際博覽館舉行。


　　鄭志剛指，ComplexCon為全球最大型的潮流文化盛事，每年在洛杉磯舉行，每場超過5.5萬人參加。今次「ComplexCon香港2024」將有多個頂尖潮流品牌參與，展出最新時尚產品設計及藝術，預計會吸引逾3萬名年輕遊客及市民參與。

 

黃偉綸:更主動出擊爭取盛事到港，成立跨部門統籌協調組

 

　　財政司副司長黃偉綸表示，香港是亞洲盛事之都，政府將加強推動舉辦盛事氛圍，將更主動出擊爭取更多國際大型盛事來港，具體措施包括透過旅發局於內地和海外網絡，在全球物色適當的盛事，並與相關活動的主辦人和中介人積極聯繫，商討將盛事引入香港；並會增值現有盛事，包括於盛事舉辦的周邊地方加入具本地特色或美食等主題的活動。


　　黃偉綸又指，政府一直有支援盛事的舉辦，包括交通管理安排、就發牌予時間上方便等，但目前未有統一協調機制，宣布將成立「跨部門盛事統籌協調組」，由他擔任組長，確保盛事得到跨部門的充足支援。


　　黃偉綸指出，盛事不應單單看經濟貢獻，亦要看無形貢獻，親身體驗香港的動能，以提升香港國際城市地位。他提到，本周舉行的亞洲金融論壇吸引了約3000人參與，活動舉辦期間，主辦機構透過旅發局支援，協助安排嘉賓參觀故宮文化博物館、乘搭電車、暢遊維港、到市區食肆享用美食等，體驗香港的熱鬧和活力。


　　他又指，政府將向香港市民推廣盛事，香港電台將推出名為《盛事全城》的多媒體雜誌式節目；政府新聞處亦與其他機構商討如何推廣。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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