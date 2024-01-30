  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

證監會：「唱高散貨」懷疑集團骨幹成員昨日被檢控

30/01/2024

　　證監會公布，就早前對一個「唱高散貨」集團進行全面調查後，懷疑集團骨幹成員劉家榮昨(29日)在東區裁判法院被檢控。另有兩名懷疑集團成員早前已因與本案有關而被檢控。

 

延伸閱讀:

【外圍經濟】新西蘭央行要讓通脹率回到目標仍然有漫漫長路

新西蘭聯邦儲備銀行首席經濟師Paul Conway表示，儘管經濟弱於預期，新西蘭仍需要更多時間令通脹回到央行1至3%的目標區間.......

《Ａ股焦點》白酒股飄綠，五糧液回應八代普五漲價：暫未接到通知

市場再度傳出五糧液(深:000858)八代普五即將漲價的消息，但五糧液相關工作人員回應稱：暫未接到相關通知，一切以公司公告為準.......

　　劉家榮被控串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反了《證券及期貨條例》第300條及《刑事罪行條例》第159A和159C條。


　　案件押後至今年4月8日。法院批准劉保釋，條件是他繳交40萬元保釋金；不得離開香港；交出所有旅行證件；及定期到警署報到。


　　證監會表示，由於法律程序已經展開，不會作出進一步評論。

 

撰文:經濟通採訪組

 

2024-01-30｜港股重上萬六關 未擺脫彈完即散趨勢？｜騰訊績前停回購 股價添隱憂｜恒大終清盤 內房恐慌蔓延｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01992

復星旅遊文化

4.550

異動股

01418

盛諾集團

0.092

異動股

00101

恒隆地產

9.310

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01673 華章科技
  • 0.260
  • 02202 萬科企業
  • 6.240
  • 01528 紅星美凱龍
  • 1.860
  • 01332 透雲生物
  • 0.200
  • 03868 信義能源
  • 1.140
股份推介
  • 01186 中國鐵建
  • 4.820
  • 目標︰$5.20
  • 00883 中國海洋石油
  • 14.640
  • 目標︰$16.50
  • 01919 中遠海控
  • 8.420
  • 目標︰$9.20
  • 02338 濰柴動力
  • 13.740
  • 目標︰--
  • 03808 中國重汽
  • 17.780
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.450
  • 00700 騰訊控股
  • 274.800
  • 00001 長和
  • 40.850
  • 01211 比亞迪股份
  • 175.900
  • 00005 滙豐控股
  • 61.350
報章貼士
  • 01899 興達國際
  • 1.660
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 13.740
  • 目標︰$18.80
  • 01880 中國中免
  • 70.650
  • 目標︰$87.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/01/2024 12:05  恒指半日跌313點報15764，龍湖瀉逾7%，信義光能跌6%

30/01/2024 10:10  李家超:今展開23條立法公眾諮詢，下午到立法會介紹

30/01/2024 09:19  【恒大困局】內媒：恒大樓盤約三分一未交付，購房者依法優先受償

30/01/2024 09:19  【恒大困局】中新社：恒大是壞孩子，只要違法就沒有「大而不倒」

30/01/2024 07:50  《國金頭條》標普500漲破4900點大關，未來還看科技股業績

30/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２５﹒９６億元，買南方恒生科技沽騰訊

30/01/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物至「買入」，富瑞升煤炭、基建目標

30/01/2024 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８１３３，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

比亞迪盈喜遜預期股價插逾半成，仍獲大行力撐可趁低吸？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》政策托底見成效料市況樂觀 比亞迪未跌定宜先觀望
人氣文章

新聞>香港要聞

證監會：「唱高散貨」懷疑集團骨幹成員昨日被檢控
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

落枕瞓捩頸｜網傳一條毛巾可解決瞓捩頸！中醫警告有風險︰2種情況屬嚴重應求醫！脊醫教4大揀枕頭貼士
人氣文章

快樂退休．曾智華

人到黃昏只求All Win
人氣文章

辦公室政治．潘少權

辦公室政治｜職場眾生相！為上位、自保可以去到幾盡？高層出賣過下屬，關鍵時刻連老闆都可出賣？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Hermès 2024春夏配飾搶先看：注目Fonsbelle Chaîne、Kelly Multi Pocket To Go手袋！H08腕錶四色新登場、玩味復古絲巾
人氣文章

鑽石媒人Mei Ling．Mei Ling

16年國際頂級婚介經驗之談 ! 鑽石媒人Meiling 開創全新YouTube頻道：一系列愛情專題影片助你尋覓Mr / Ms Right！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

一年四季也讓人迷醉的純米大吟釀，為你嚴選4支精彩的醇酒、熟酒！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
寒冷天氣冚被法 | 日本節目解構4類被子特性、蓋被大法！羽絨被、羊毛被、棉被邊款最保暖、最吸濕？毛毯蓋被次序錯誤隨時愈瞓愈凍 2
人氣文章
大寒湯水 | 趁寒冬養脾腎！中醫公開大寒飲食要點！ 推介養生「大寒補腎湯」，四肢冰冷怕凍最啱飲！
人氣文章
冬天皮膚乾燥到出血？中醫教護膚6式︰戴頸巾手套前先做一事！2 Steps改善皸裂情況！調理體質多吃這些益氣潤燥食物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 13:15
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 13:15
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/01/2024 13:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/01/2024 12:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/01/2024
比亞迪盈喜遜預期股價插逾半成，仍獲大行力撐可趁低吸？
人氣文章財經熱話30/01/2024
《午市前瞻》政策托底見成效料市況樂觀 比亞迪未跌定宜先觀望
人氣文章香港要聞30/01/2024
證監會：「唱高散貨」懷疑集團骨幹成員昨日被檢控
人氣文章香港政情30/01/2024
李家超:23條立法諮詢期至2月28日，立法「早一日得一日」
人氣文章大行報告30/01/2024
【大行炒D乜】大行點評比亞廸／阿里／京東同藥明生物？一click就知道
人氣文章開市Good Morning30/01/2024
黃瑋傑：恒指反彈未結束，惟短線或須回調整固後再挑戰50天線
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

龍年九運賞你財到福到！收睇行運攻略，贏走7-Eleven現金券或姆明環保袋！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金