美斯缺陣｜主辦方Tatler：撤回M品牌計劃及1600萬政府資助申請

國際邁阿密與港隊昨日（5日）於香港大球場進行表演賽，最終球王美斯及烏拉圭球星蘇亞雷斯沒有落場上陣，令球迷非常失望，有人更形容此為「世紀大騙局」。

（AP圖片）

主辦方Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière於傍晚召開記者會交代事件。他表示，理解本地和海外球迷的失望心情，並深感遺憾，決定撤回政府大型體育盛事M品牌計劃，以及政府1600萬元資助申請。

他指出，根據和國際邁阿密協議，包括美斯在內的著名球星，除非受傷，均會在表演賽上場作賽，Tatler因此作出宣傳；周日比賽前，美斯和蘇亞雷斯列入替補名單，主辦方相信兩人會有機會上陣作賽，但當日半場結束，國際邁阿密表示美斯因傷無法出賽。Tatler即時通知政府，並向球會要求美斯對球迷發表講話，但不成功。

Michel Lamunière以英文讀出聲明，並由職員以中文傳譯，讀出聲明後未有回應會否向入場球迷作出賠償及退票等提問便離場。

撰文：經濟通採訪組

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