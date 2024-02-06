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美斯缺陣｜李家超:就對美斯缺陣敦促主辦單位回應公眾訴求，公開安排細節

06/02/2024

　　行政長官李家超出席行會前見記者表示，他與觀眾一樣，對於美斯未能上場參賽表示極度失望。他指雖然主辦方已經撤銷品牌的資助申請，但政府會繼續要求主辦方向公眾清楚交代事情經過，回應公眾對其訴求。

 

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　　他又指，政府在推動是次活動做了大量協調和輔助工作，主辦單位的表現對香港形象和聲譽有密切影響，政府亦有責任監督公帑用得其所。他強調，當局在過程中向主辦單位提出不同意見和要求，包括讓美斯親自向球迷講話，解釋情況或交代，但主辦單位均未能安排。

感謝港隊球員展現專業精神

　　李家超又表示，已要求各方和大型體育活動事務委員會檢視今次做法，以及日後在協助舉辦大型活動時的監督角色、責任和要求，例如要求主辦單位必須提早擬定和提供後備計劃，讓市民清楚掌握事態發展，作更好的個人決定。


　　他續指，本港會繼續不遺餘力推動大型活動，又對港隊球員展現出專業精神表示感謝。

 

李家超:就美斯缺陣收到投訴，會積極跟進令主辦方履行應有責任

 

　　被問到今次主辦單位放棄贊助相關申請，是否很難追究責任，以及會否影響香港形象，李家超指主辦單位雖然撤回申請政府資助有關申請，但是主辦單位有責任，為買入場票的市民負責，也有社會責任。


　　他表示，政府會繼續督促並要求主辦單位交代詳細安排，又指收到海關、消委會相關投訴，當局會按投訴內容積極跟進，令主辦單位履行應有的責任，包括交代和球會溝通內容、整個過程細節等，希望詳細交代，回應社會提出的問題。


　　李家超表示，今次處理是次表演賽活動，政府處理態度積極，也盡量提供協助令活動在香港進行，推動大型活動能帶動整體香港經濟及吸引力，政府在推動及邀請方面，盡快處理是應該，但在處理環節方面也是到位。


　　他又指，今次事件發生明白當局要有明確指示，指示要明確在合約上寫好，相關委員會會就今次事件保障市民應有知情權等會作出審視，也會優化實際安排，而主辦單位亦應有責任提供清晰明確的資訊讓市民知道。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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