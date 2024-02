美斯缺陣|霍啟剛促國際邁阿密向港球迷道歉

球王美斯周日(4日)未有在國際邁阿密與香港隊的表演賽上場,令全城失望。香港體育協會暨奧委會副會長霍啟剛今日(6日)在個人社交平台發表近3000字長文,認為他們為球隊到來準備的精心安排被狠狠踐踏,令人遺憾,國際邁阿密還欠球迷、遊客及香港市民一個解釋及道歉,同時希望主辦方Tatler Asia可以考慮一個合適的方案作出交代。

全文如下:

七、八十年代有一位美國NBA籃球Hall Of Fame得主Julius W. Erving曾經講過一句名言:「I firmly believe that respect is a lot more important, and a lot greater, than popularity」,大概的意思就是他強烈認為被尊重遠比受歡迎重要,也是更強大的。一個人受歡迎、受追捧,不代表一定受尊重。

這兩天一直留意「國際邁阿密CF」球隊訪港動態,關注球隊、球員一舉一動,以及香港球迷反應,令我突然想起Julius W. Erving這句名言。

有些說話,不知道該不該說,但還是想說出來。

今次「國際邁阿密CF」訪港消息公布後,震撼全城。雖然Inter Miami這支球隊不能跟很多老牌球會相提並論,但大家的焦點當然離不開班主「萬人迷」碧咸及「球王」美斯。門票一開售便火速售罄,大家茶餘飯後聊天都難免提及「球王」訪港的話題。這個現象令我想起逾20年前2003年沙士過後,香港邀請「皇家馬德里」訪港的景象,當時是「皇馬」最風光的時期,有包括碧咸在內的「六條煙」坐鎮,轟動全港。我還記得當時整體氣氛好好,大批球迷迎接偶像,球員們親切友善,全程有講有笑。我當年也有份到現場觀賽,沒有記錯的話,「六條煙」每一位巨星都有落場獻技,球迷們均有機會一睹風采。我相信球員亦感覺到他們受歡迎的程度,但球迷亦感覺到球隊對他們的尊重。

20年後「球王」美斯訪港,恰逢也是疫情過後,我也有一定期望,希望再有當年的感覺,希望真的可以happy Hong Kong,然而故事的結局,並不盡如人意。

為了接待「球王」大駕光臨,香港機管局作出特別安排,於停機坪設歡迎儀式,我看到直播時還以為是哪個國家元首到訪香港。高規格的待遇,是希望球隊可以感受到香港這座城市的熱情、香港市民對外賓到來的尊重。然而,當球隊步出飛機參與歡迎儀式,儀式未結束時球員便拉隊離場,司儀「叫都叫唔住」,不知球員是聽不懂還是聽不到,便匆匆登上旅遊巴。場面令人嘩然,看着直播的我感到非常失望,也為現場的嘉賓及司儀感到尷尬。我們為球隊到來的精心安排,卻被狠狠踐踏,非常遺憾。

政府為迎接國際邁阿密訪港,特別在停機坪安排歡迎儀式。(AP圖片)



球賽當日,結果大家都知道,在此不多說了。自己參與體育公職多年,也擔任過大大小小代表團的團長,曾經也要作出一些困難的決定。我明白,作為管理者或負責人,運動員的健康及保護運動員永遠是我們首要考慮,但如何應對及處理危機也是重要一環。我不清楚美斯的身體狀況,也沒有專業資格評論美斯是否應該出場「踢幾分鐘」;但如果我是美斯,我知道現場四萬名球迷是為我而來,這場不是國際規格的正式比賽,只是表演賽,我會選擇主動現身說法,甚至與觀眾交流握手,送上親筆簽名球衣,以答謝球迷的支持。未知這樣的做法對於「球王」而言是否太為難,還是他太受歡迎、太受追捧、已經對歡呼麻木了?美斯過往在球壇的成績無可置疑,是值得我們尊重,惟今次比賽的處理方法,我相信香港球迷並沒有感受到被尊重。

我亦有思考,今次主辦單位Tatler Asia邀請的是「國際邁阿密CF」球隊,我們只怪責美斯又是否公平呢?球隊、教練、班主呢?當然,說到班主不能不提「萬人迷」碧咸。20年前我近距離接觸過碧咸,印象中他是一位10分友善的球星, 20年後搖身一變,成為球隊班主。碧咸2007年加入美國足球聯賽MLS球隊洛杉磯銀河LA Galaxy條件之一,是可以在未來以低於市場價格成立一支新的球隊加入MLS。簡單而言,就是買了一個option on futures期貨期權。他非常清楚自己的知名度,足以提升MLS的關注度及市場價值,所以這舉動促成2018年「國際邁阿密CF」的成立。碧咸無論球技還是生意頭腦可說是絕頂,這點值得我們尊重。相比起其他百年老牌歐洲球隊,國際邁阿密在短短五六年間,已經索價據聞1000萬美元進行一場表演賽,惟碧咸應該心知肚明,這1000萬美元出場費其實因為是因為美斯及碧咸本人的知名度,如果沒有「球王」加持,根本不值這個價錢,所以說跟美斯沒關係也是說不通。

蘇格蘭球員John Stein曾經說過:「Football is for the fans. It can be the greatest game in the world but if there are no people to watch it, it becomes nothing. The fans are the livelihood of the game」,簡單而言,球迷是足球的一切。20年前我看的是碧咸,今天我追捧的是美斯,但都只是來源於對足球的熱愛。

Stars come and go, football stays forever.

國際邁阿密作為球隊應該要珍惜每次出場的機會,每次給球迷留下最好的印象,每次尊重入場支持自己的每一個人。球迷追捧的不只是天價加盟的球星,球迷尊重的更是球隊對足球運動的熱愛和投入、對足球運動的貢獻。國際邁阿密距離「百年老店」還有好長一段時間,希望它不會忘記參與足球的初心,不只是為了賺錢而參與足球。在今次事件上,我立場始終如一——國際邁阿密還欠香港球迷一個解釋及道歉。

美斯周日全場坐在後備席上,未有為球隊上陣。(AP圖片)



對於Tatler這個傳媒品牌,以前大家可能不太了解,但相信現在全港市民都知道了。香港以盛事促進經濟我當然大力支持,亦認為應該歡迎各行各業的有心人一起「做大個餅」,但在此必須強調是「有心人」。香港有一代又一代的體育界前輩,一步一腳印將香港體育建設起來,他們有的是熱情、有的是初心,只是希望香港體育發展會越來越好。今天我們說起體育產業支持經濟,賺錢固然是箇中考慮,我不會認為主辦單位要賺錢是不應該,但也不能忘記舉辦體育活動的初心。今次門票價格昂貴不在話下,但是球迷為了親睹偶像的風采,還是花血汗錢購買門票。據了解Tatler亦找了不少於六間企業贊助,估計贊助費用不菲,更有傳聞Tatler以15萬套餐價,售賣與國際邁阿密球員合照的機會。如果我是美斯,知道主辦機構邀請我與客人合影,然後它能收取15萬,我也可能「黑面」。當然我不知道今次活動Tatler的利潤及成本,但各種舉動足以令人感覺「賺到盡」,不為足球、不為球迷,只做行銷,確實不太好,而一切安排也令球迷觀眾「希望越大,失望越大」。

每一個主辦組織舉辦體育活動都應該希望「長長久久」,每一個體育活動也要累積經驗才能越辦越好,真正回饋體育迷。如今世界知名的香港七人欖球賽,就是由1976年開始一步一腳印累積起來的。如Tatler真的希望長期參與體育產業,我們應該鼓勵,但Tatler亦應當好好想清楚長線策略,怎樣尊重及回饋支持者,絕對不能短視,更加不能不尊重支持者。

我100%同意政府不使用1600萬公帑支持活動,這是最基本的。雖然活動不涉及公帑,但不代表不用向公眾交代、不用向社會負責。其實除了原本的現金資助外,政府亦在其他環節如交通安排、警力等等安排作出投入,支持今次活動的舉辦。我看過Tatler活動當天的聲明及翌日記者會解釋後,確實很難接受;我另外還了解到,今次活動處理義工的手法欠佳,支援不足,據了解主辦單位最後連一句感謝說話都沒有。義工是每個體育活動成功與否的關鍵,每一次奧運會完結後主席致辭都會特別感謝義工的付出,這個是對別人無私奉獻的基本尊重。

在這一點上,我對Tatler立場沒有變,希望貴集團可以考慮一個合適的方案,給球迷、遊客及香港市民一個合情合理的交代,展示一份應有的尊重。

霍啟剛認為,背後沒有尊重的人氣,或會來的快,消散得也快。(霍啟剛fb圖片)



回到文章開首的引言,在今日互聯網時代下,「人氣」、「popularity」可以來得很快、來得很易;但如果背後沒有「尊重」、「respect」,這種人氣也許來的快,消散得也快。無論如何,無論今次事件背後是什麼原因,經一事、長一智,希望各方包括政府及體育界,也銘記今次事件及教訓,未來繼續以體育精神,把盛事舉辦得越來越好,回饋社會。

我不知道是「不幸」還是「有幸」,在球賽當日我剛好在意大利進行文化考察,未能在香港觀賽;但在考察期間獲國際米蘭CEO邀請我觀賽,席間我也善意邀請他們球隊考慮訪港交流,希望球迷未來有機會看到「國際米蘭」球隊的風采。

文章標題由編輯所擬,原文刊於霍啟剛facebook專頁。

