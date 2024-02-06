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JPEX案登消委會兔年十大消費新聞首位，垃圾徵費居次席

06/02/2024

　　消委會公布兔年十大消費新聞，其中由「JPEX案」登首位，獲4057票，同時被推選為「最大快人心」消費新聞，得票率佔總投票人數71%。

 

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　　第二、三位分別為「垃圾徵費」及「日出康城單位鑿穿主力牆」。前者獲3899票；後者獲3213票成為第3位，並同時以1846票獲選為「最離譜」消費新聞


　　另外，「口罩令實施近3年終撤銷政府推『開心香港』刺激經濟」以3142票成為第4位，同時以1984票成為「最抵讚」消費新聞；「日本排放核廢水港禁10都縣水產進口本港市民再『盲搶鹽』囤貨」獲3054票成第5位。


　　「網騙電騙個案急增手法層出不窮騙徒以AI換臉換聲呃錢」以2754票排第6位；「『香港夜繽紛』啟動設海濱、廟街夜市刺激消費」則以2596票與「冒險樂園顧客『掟彩虹』頻擲界質疑硬幣較中獎區域大報警」並列第7位；「人工智能Chat GPT席捲全球政府、大學及各界紛紛研究應對措施」則以2258票位列第9；「港燈人為駁錯電纜港島多區大停電仍獲額外利潤獎勵政府引入懲罰機制」獲2118票入選十大。


　　由消費者委員會主辦的「兔年十大消費新聞」選舉，共有4620人投票，選出十宗轟動本地的消費新聞。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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