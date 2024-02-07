美斯缺陣|消委會就美斯缺陣表演賽收547宗投訴，球迷力爭全額賠償

球王美斯周日(4日)在國際邁阿密表演賽因未有上陣而惹來爭議。消委會表示，截至今早7時半，共接獲547宗投訴，當中461宗來自本地消費者、86宗來自旅客。

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消委會總幹事黃鳳嫺表示，涉及的總金額是364萬元，平均每宗涉及6650元，最高涉款額逾2.4萬元。她指消委會未來幾日會繼續聯絡投訴人索取更多資料，以便介入調停。



黃鳳嫺在一個電台節目指，消委會已聯絡賽事主辦單位Tatler Asia，希望介入調停，目前正等待對方回覆。消委會亦正同步整體投訴數字，並聯絡投訴人索取更多資料，提醒消費者要保留票尾及交易紀錄，否則消委會難以單憑投訴內容跟進調停。



有投訴人爭取全額賠償，但大律師李健志指，能否成功索償要細閱條款細節。消費者亦可以從民事途徑到小額錢債審裁處向主辦方索賠。

撰文:經濟通採訪組

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