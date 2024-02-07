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都大擬申請為應科大，校長：日後不減科學以外學科

07/02/2024

　　政府去年在《施政報告》提出成立應用科學大學，都會大學日前指積極考慮申請。都大校長林群聲接受《星島日報》專訪時表示，期望應科大的計劃能在本學年有更大進展，又強調要重新包裝及推廣職專教育，並非單靠一間大學可以做到，期望日後成立的「應科大聯盟」有助帶動學界發展。他又指，都大不會放棄應用科學以外的學科，冀讓學生接觸多元化的科目，協助他們面對社會變化。

 

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　　 教育局局長蔡若蓮曾透露，期望在今年暑假前有首間應用科學大學誕生。林群聲指，申請的目的並非單純要成為應科大，而是為學生提供更多發展機會，解決不同業界人手錯配的問題，題，期望政府本學年加快推進應科大計劃，9月新學年可落實科大的計劃。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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