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大灣區| 長者醫療券大灣區試點計劃第三季增五間醫療機構及兩間牙科機構

19/02/2024

　　政府公布「長者醫療券大灣區試點計劃」擴大長者醫療券適用範圍至多5間綜合醫院和兩間牙科醫療機構，期望第三季陸續提供服務。

 

長者醫療券大灣區試點計劃第三季增五間醫療機構及兩間牙科機構

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　　5間被納入名單的綜合醫院包括位於廣州市的中山大學附屬第一醫院、中山大學附屬第一醫院南沙院區、中山陳星海中西醫結合醫院、東莞東華醫院以及深圳新風和睦家醫院。兩間牙科醫療機構則包括深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部，以及深圳愛康健口腔醫院。

試點計劃有四突破，做到灣區全覆蓋

　　醫務衞生局局長盧寵茂表示，加入5間綜合醫院，連同現有的港大深圳醫院及港大深圳醫院華為荔枝苑門診，參與長者醫療券大灣區試點計劃內地綜合醫院增加7間，做到灣區全覆蓋，更好關愛在廣東省養老的長者。至於兩間牙科機構就位近深圳與本港口岸，更方便居港長者選擇相關服務。


　　盧寵茂稱，試點計劃有四項突破，包括首次衝出香港和深圳，地點屬灣區核心城市全覆蓋；首次有非港資內地三甲醫療機構參與；首次有民營機構參與；以及特別選定牙科專業醫療機構參與。

現已有近1.6萬人受惠

　　他又指，2015年起，在灣區居住的港人可在港大深圳醫院使用長者醫療券，隨著兩地交往頻繁，相關服務需求不斷上升；目前已有近1.6萬人受惠，總就診人次逾16萬，總使用金額逾5000萬港元。

 

撰文:經濟通採訪組

 

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