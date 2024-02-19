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港聞 | 醫院聯網前總監陸志聰倡急症室應劃一收費免爭拗

19/02/2024

　　香港政府正檢討包括急症室在內的公營醫療服務收費，醫管局港島東醫院聯網前總監陸志聰擔心，按病人分流級別收費，容易引起爭拗，要解決急症室資源短缺，收費只是其中一個手段，認為最好劃一收費。他又建議推出公私營先導計劃，確保公私營收費相若，推動市民到私營醫療系統求診。

 

醫院聯網前總監陸志聰倡急症室應劃一收費免爭拗

 

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調高收費對庫房收入無顯著幫助


　　陸志聰在電台節目上表示，擔心私家醫院會跟隨公立醫院調整的收費一併加價，屆時未必有財政誘因分流市民到私家求醫。他指，公院增加收費的出發點，不是要解決當局的財政壓力，而是要讓市民更恰當使用急症室資源。他建議政府可以考慮透過公私營合作或先導計劃形式，一些較大型的私家醫院或醫療集團，可以合理價錢，承接一些在公立醫院已經等候很久、並已分流了的病人。


　　陸志聰解釋，急症室的次緊急和非緊急病人中，有一成以上有需要入院，不希望因加價造成延誤治療，公立醫院急症室每年有160-180萬人次病人求診，當中有二至四成病人是領取福利援助，即使急症室收費加至300元，每年只是多收一、兩億元，對庫房收入無明顯幫助，相信政府的目標是確保有需要的病人能使用急症室資源。



社區組織冀基層醫療有公私營合作



　　另外，社區組織協會幹事連瑋翹在同一節目說，去到急症室才做分流不是最理想，最好是在基層醫療方面已經有公私營合作，例如提供家庭醫生，市民患病可以選擇向家庭醫生求診，而不是有甚麼事都往急症室求診。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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