香港新聞| 屋宇署調查啟德地盤倒塌棚架是否符合建築物條例要求

屋宇署、勞工處及警方正調查啟德「澐璟」住宅地盤棚架塌下事故，意外造成兩死三傷。屋宇署表示，高度關注事件，會嚴肅跟進，強調承建商有責任確保竹棚架的結構安全和穩固，包括在棚架的設計、以及棚架的豎設、維修和拆卸工程。

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屋宇署初步調查發現，一幅約15米乘8米的棚架從興建中的建築物19樓外牆墜下。署方會全面調查，包括棚架作為一種臨時建築工程是否符合《建築物條例》的要求，以及註冊承建商及相關人士有否妥善履行責任。



勞工處表示，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，暫停他們在該建築地盤外牆搭建、拆卸及使用竹棚架。處方正全速調查，確定意外成因，查找有關持責者的法律責任。



工業傷亡權益會關注是否監管不力



工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在電台節目表示，塌下的大面積懸空式棚架，初步知道屬臨時後加，她關注承托力及支撐點，以及地盤的巡查及監管是否足夠。蕭倩文又說，涉事承建商過往曾發生工業意外，她關注安全文化是否出問題或監管不力，以致無能力監管好分判商的工作，認為政府需要作出檢視。



另外，警方表示，如果發現有人為疏忽，會進行刑事檢控。

撰文:經濟通採訪組

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