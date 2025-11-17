水務署：太古城水樣本黑色沉積物證實為瀝青，料清洗工作今日完成

太古城部分樓宇用戶食水出現黑點，水務署已從太古城部分單位、天台及地下食水貯水缸抽取食水樣本進行化驗，並完成分析化驗結果，顯示所有水樣本的水質均符合香港食水標準，水樣本中的少量黑色沉積物微粒經化驗後證實為瀝青，相信是水務署昨晚在太古城附近進行供水調度引致水壓變化而揚起水管內的瀝青沉積物。有關沉積物屬惰性物質，對人體沒有危害。

水務署聯同屋苑物業管理公司已安排於昨日晚上非繁忙用水時間，大約凌晨12時半開始清洗各受影響大廈的地下食水貯水缸，預料清晨完成，繼而在今日早上非繁忙用水時間後開始清洗各受影響大廈的天台食水貯水缸，預計相關清洗工作於今日內完成。經跟進行動後，相信食水出現黑點的情況會大有改善。

發言人說，受影響座數主要來自第四期及第五期共14座大廈，佔總座數約兩成。署方已派員與物業管理處一同跟進及協助居民沖洗水錶及熱水爐的入水位。截至今晚9時，署方已安排並完成沖洗約100個處所的水錶，亦已安排20多個技工到場沖洗電熱水爐的入水位，相關行動明日會繼續。

署方也會繼續在屋苑放置水車及水箱以提供臨時供水服務，以及於屋苑設立服務站，與物業管理處一同即時解答居民查詢，呼籲居民如果發現食水出現異常，應立即通知管理處，或致電署方客戶服務熱線。

撰文：經濟通採訪組

