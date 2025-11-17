  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

水務署：太古城水樣本黑色沉積物證實為瀝青，料清洗工作今日完成

17/11/2025

水務署：太古城水樣本黑色沉積物證實為瀝青，料清洗工作今日完成

 

　　太古城部分樓宇用戶食水出現黑點，水務署已從太古城部分單位、天台及地下食水貯水缸抽取食水樣本進行化驗，並完成分析化驗結果，顯示所有水樣本的水質均符合香港食水標準，水樣本中的少量黑色沉積物微粒經化驗後證實為瀝青，相信是水務署昨晚在太古城附近進行供水調度引致水壓變化而揚起水管內的瀝青沉積物。有關沉積物屬惰性物質，對人體沒有危害。

 

　　水務署聯同屋苑物業管理公司已安排於昨日晚上非繁忙用水時間，大約凌晨12時半開始清洗各受影響大廈的地下食水貯水缸，預料清晨完成，繼而在今日早上非繁忙用水時間後開始清洗各受影響大廈的天台食水貯水缸，預計相關清洗工作於今日內完成。經跟進行動後，相信食水出現黑點的情況會大有改善。

 

　　發言人說，受影響座數主要來自第四期及第五期共14座大廈，佔總座數約兩成。署方已派員與物業管理處一同跟進及協助居民沖洗水錶及熱水爐的入水位。截至今晚9時，署方已安排並完成沖洗約100個處所的水錶，亦已安排20多個技工到場沖洗電熱水爐的入水位，相關行動明日會繼續。

 

　　署方也會繼續在屋苑放置水車及水箱以提供臨時供水服務，以及於屋苑設立服務站，與物業管理處一同即時解答居民查詢，呼籲居民如果發現食水出現異常，應立即通知管理處，或致電署方客戶服務熱線。

 

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

08487

ISP GLOBAL

0.082

異動股

02800

盈富基金

26.060

異動股

00992

聯想集團

9.670

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.082
  • 02800 盈富基金
  • 26.060
  • 08659 易和國際控股
  • 0.245
  • 01906 博尼控股
  • 0.570
  • 00992 聯想集團
  • 9.670
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 86.800
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.090
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 67.000
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.710
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.780
  • 目標︰$6.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.600
  • 00700 騰訊控股
  • 623.500
  • 01347 華虹半導體
  • 80.250
  • 09992 泡泡瑪特
  • 211.400
  • 00939 建設銀行
  • 8.150
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.510
  • 目標︰$8.50
  • 08188 駿傑集團控股
  • 1.060
  • 目標︰--
  • 03998 波司登
  • 5.120
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/11/2025 17:37  【小米業績】小米第三季智能電動汽車及AI等創新業務經營收益7億人幣，首次實現單季度經營盈利

18/11/2025 17:29  【小米業績】小米(01810)第三季經調整淨利潤升80.9%至113億人幣，勝預期

18/11/2025 17:06  兩電明年減電費約2%，中電電費減2.6%，港燈減2.2％

18/11/2025 17:10  百度(09888)第三季經調整盈利按年跌36%至37.7億人幣，AI新業務收入增逾五成

18/11/2025 17:04  《盤後部署》恒指三連跌失廿天線及兩萬六關，中國宏橋股息吸引可趁配股低吸

18/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６６億元，買阿里沽中海油

18/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】小鵬今季指引遜預期大行微降目標，野村升騰訊目標逾2%

18/11/2025 16:38  《財資快訊》美電漲報７﹒７８４２，一周拆息較上日軟至２﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小鵬 | 上季虧損收窄惟今季收入指引遜預期，股價急插一成可否博反彈？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 亞太小股災恒指收挫454點報25930，失平均線兼穿兩萬六，僅六藍籌上升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 藍籌中國宏橋抽水全日受壓，長實追撻訂差價嚇怕同業新文章
品味生活
生活
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達2.75厘，數銀推新客1個月16厘
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

Situationship的年代：不確立關係，是對愛情覺醒抑或自我逃避？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
人氣文章

先行入手．Onki Chan

超前部署聖誕禮物指南！時尚銀包12選：CHANEL 山羊皮小銀包、$5千元以下入手 LOUIS VUITTON MagSafe 卡包
健康好人生 Health Channel
人氣文章
10分鐘矯正骨盤前傾，4個動作預防腰痛、盤骨歪斜
人氣文章
山今老人分享養腎智慧！要少吃哪些蔬果？原來藍莓是養腎恩物？學懂「三多三少」護腎原則新文章
人氣文章
名人健康 │ 54歲張文慈繼母離世返港陪父親，成長坎坷曾遭性侵影響星途新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 18:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/11/2025
小鵬 | 上季虧損收窄惟今季收入指引遜預期，股價急插一成可否博反彈？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

18/11/2025 17:16

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區