預算前瞻 | 德勤料本財年錄收支平衡或錄156億盈餘，倡降低雙重上市股票印花稅

德勤發表報告指出，香港財政表現持續改善，預計2025/26財政年度大致可達到收支平衡，甚至約有156億元的盈餘。截至明年3月底，財政儲備預計達6699億元。

報告指出，政府早前公布截至9月份的財務資料。今年4至9月，香港錄得實際赤字1032億元。相比之下，2024年同期的實際赤字為2260億元，主要因素是上半年政府收入和發債收入的增加，主要受較高的印花稅收入、其他營運收入及改善的投資回報推動。

德勤就2026/27香港財政預算案提出三個期望，包括：發展北部都會區作為香港增長的新引擎、加強香港資本市場；通過稅收優化促進雙重上市並推動資本投資；以及維護香港作為區域資產及財富管理中心的競爭優勢。

倡為河套深港科技創新合作區設立專屬稅務框架

在發展北部都會區作為香港增長的新引擎建議方面，德勤建議政府可以提供投資稅務抵免、投資補貼，以及針對融資投資的稅務誘因以鼓勵企業在北都落戶及投資。另外，德勤建議為河套深港科技創新合作區設立專屬的稅務框架，及將香港稅務優惠延伸至合作區深圳區域的活動以推動北都創新科技地有的發展。

為來港雙重上市公司在港的經濟實質要求提供「安全港」安排

對於加強香港資本市場方面，德勤建議可以由吸引更多企業赴港雙重上市及完善企業財資中心的稅收優惠制度兩方面著手。

德勤指出，為吸引更多企業來香港作雙重上市，政府可考慮為這些公司在香港的經濟實質要求提供「安全港」安排。若雙重上市公司在香港產生達到指定金額的開支，包括上市費用、支付給本地服務提供者的專業費用、辦公室租金以及香港本地員工的薪金，則可被視為符合香港的經濟實質要求，並有資格享受相應的利得稅豁免。

倡雙重上市公司股份交易印花稅稅率下調0.05%

同時，德勤建議將涉及雙重上市公司股份交易的印花稅稅率下調0.05%。降低交易成本有望吸引更多投資者參與此類股份的交易，從而吸引更多的海外優質企業來港雙重上市。

德勤亦建議將利息支出扣除的「實際徵稅」條件改為「適用稅率」標準、為CTC收入提供單方面稅收抵免，以及為支柱二範圍內的企業提供15%的優惠稅率選擇以完善企業財資中心的稅收優惠制度。

在維護香港作為區域資產及財富管理中心的競爭優勢方面，德勤建議政府應為符合條件的基金管理人提供優惠稅收制度、為符合條件的持牌數字資產市場參與者提供優惠稅制，以及為符合條件的單一家族辦公室提供優惠稅收待遇等等。

撰文：經濟通採訪組

