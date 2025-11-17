  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

預算前瞻 | 德勤料本財年錄收支平衡或錄156億盈餘，倡降低雙重上市股票印花稅

17/11/2025

　　德勤發表報告指出，香港財政表現持續改善，預計2025/26財政年度大致可達到收支平衡，甚至約有156億元的盈餘。截至明年3月底，財政儲備預計達6699億元。

 

預算前瞻 | 德勤料本財年錄收支平衡或錄156億盈餘，倡降低雙重上市股票印花稅

 

　　報告指出，政府早前公布截至9月份的財務資料。今年4至9月，香港錄得實際赤字1032億元。相比之下，2024年同期的實際赤字為2260億元，主要因素是上半年政府收入和發債收入的增加，主要受較高的印花稅收入、其他營運收入及改善的投資回報推動。

 

　　德勤就2026/27香港財政預算案提出三個期望，包括：發展北部都會區作為香港增長的新引擎、加強香港資本市場；通過稅收優化促進雙重上市並推動資本投資；以及維護香港作為區域資產及財富管理中心的競爭優勢。

 

倡為河套深港科技創新合作區設立專屬稅務框架

 

　　在發展北部都會區作為香港增長的新引擎建議方面，德勤建議政府可以提供投資稅務抵免、投資補貼，以及針對融資投資的稅務誘因以鼓勵企業在北都落戶及投資。另外，德勤建議為河套深港科技創新合作區設立專屬的稅務框架，及將香港稅務優惠延伸至合作區深圳區域的活動以推動北都創新科技地有的發展。

 

為來港雙重上市公司在港的經濟實質要求提供「安全港」安排

 

　　對於加強香港資本市場方面，德勤建議可以由吸引更多企業赴港雙重上市及完善企業財資中心的稅收優惠制度兩方面著手。

 

　　德勤指出，為吸引更多企業來香港作雙重上市，政府可考慮為這些公司在香港的經濟實質要求提供「安全港」安排。若雙重上市公司在香港產生達到指定金額的開支，包括上市費用、支付給本地服務提供者的專業費用、辦公室租金以及香港本地員工的薪金，則可被視為符合香港的經濟實質要求，並有資格享受相應的利得稅豁免。

 

倡雙重上市公司股份交易印花稅稅率下調0.05%

 

　　同時，德勤建議將涉及雙重上市公司股份交易的印花稅稅率下調0.05%。降低交易成本有望吸引更多投資者參與此類股份的交易，從而吸引更多的海外優質企業來港雙重上市。

 

　　德勤亦建議將利息支出扣除的「實際徵稅」條件改為「適用稅率」標準、為CTC收入提供單方面稅收抵免，以及為支柱二範圍內的企業提供15%的優惠稅率選擇以完善企業財資中心的稅收優惠制度。

 

　　在維護香港作為區域資產及財富管理中心的競爭優勢方面，德勤建議政府應為符合條件的基金管理人提供優惠稅收制度、為符合條件的持牌數字資產市場參與者提供優惠稅制，以及為符合條件的單一家族辦公室提供優惠稅收待遇等等。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

08487

ISP GLOBAL

0.082

異動股

02800

盈富基金

26.060

異動股

00992

聯想集團

9.670

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.082
  • 02800 盈富基金
  • 26.060
  • 08659 易和國際控股
  • 0.245
  • 01906 博尼控股
  • 0.570
  • 00992 聯想集團
  • 9.670
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 86.800
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.090
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 67.000
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.710
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.780
  • 目標︰$6.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.600
  • 00700 騰訊控股
  • 623.500
  • 01347 華虹半導體
  • 80.250
  • 09992 泡泡瑪特
  • 211.400
  • 00939 建設銀行
  • 8.150
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.510
  • 目標︰$8.50
  • 08188 駿傑集團控股
  • 1.060
  • 目標︰--
  • 03998 波司登
  • 5.120
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/11/2025 17:37  【小米業績】小米第三季智能電動汽車及AI等創新業務經營收益7億人幣，首次實現單季度經營盈利

18/11/2025 17:29  【小米業績】小米(01810)第三季經調整淨利潤升80.9%至113億人幣，勝預期

18/11/2025 17:06  兩電明年減電費約2%，中電電費減2.6%，港燈減2.2％

18/11/2025 17:10  百度(09888)第三季經調整盈利按年跌36%至37.7億人幣，AI新業務收入增逾五成

18/11/2025 17:04  《盤後部署》恒指三連跌失廿天線及兩萬六關，中國宏橋股息吸引可趁配股低吸

18/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６６億元，買阿里沽中海油

18/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】小鵬今季指引遜預期大行微降目標，野村升騰訊目標逾2%

18/11/2025 16:38  《財資快訊》美電漲報７﹒７８４２，一周拆息較上日軟至２﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小鵬 | 上季虧損收窄惟今季收入指引遜預期，股價急插一成可否博反彈？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 亞太小股災恒指收挫454點報25930，失平均線兼穿兩萬六，僅六藍籌上升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 藍籌中國宏橋抽水全日受壓，長實追撻訂差價嚇怕同業新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

AI股翻身
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜姚浩然：下周留意騰訊等重磅業績股！恒指續橫行？
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《小人物之歌》口碑不似預期：是觀眾刻薄，還是大師冷淡？
人氣文章

Beauty

奢寵節日美肌：La Mer、Chantecaille、The Whoo節日限定護膚套裝推薦，送禮自用都心動！
人氣文章

Travel & Dining

糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food Pairing 天書，高空飽覽維港的微醺派對！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
立冬養生湯水推薦｜雪梨淮山栗子雞湯補腎健脾，冬天早睡晚起養陽氣
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
友伴犬計劃｜讓長者由被照顧者成為照顧者！研究顯示：有助提升身心健康
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 18:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/11/2025
小鵬 | 上季虧損收窄惟今季收入指引遜預期，股價急插一成可否博反彈？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

18/11/2025 17:16

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區