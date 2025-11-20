新田科技城創科產業發展規劃概念綱要公布，料提供超過30萬個工作崗位

政府公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，從頂層設計新田科技城210公頃新創科用地的發展願景、目標與定位、產業空間布局，以及發展模式。

根據顧問估算，新田科技城在完全運作階段，預計每年將為香港本地生產總值帶來約2500億港元或以上的貢獻，提供超過30萬個相關全職工作崗位。

創新科技及工業局局長孫東表示，新田科技城佔地廣，開發需時亦需有序。《概念綱要》按土地的供應時間表，提出分階段發展的方案、產業定位和布局、各片區的統籌發展等事宜，以及引導市場資源投入發展的策略，作為清晰的指引，讓新田科技城打造成為創科產業的戰略基地。

他又指，新田科技城毗鄰河套香港園區，與福田和皇崗的創科生態圈緊密對接，具有區位優勢；提供約210公頃新創科土地，可滿足不同產業鏈環節，不同規模企業，不同科技領域的空間需求，具有規模優勢；同時享有優越的交通網絡，鄰近深圳，亦鄰近三寶樹濕地保育公園，具有優良生態環境和宜居的優勢。

新田科技城訂下三大發展定位

當局為新田科技城訂下三大發展定位，分別是提供原型和中試、小規模量產空間；發展本地優質創科產業；以及匯聚全球創科資源和人才。

就產業發展而言，新田科技城可提供較大規模土地，支援《香港創新科技發展藍圖》提出的策略性創科產業發展，即生命健康科技、人工智能與機械人、微電子與智能設備、新材料、新能源及綠色科技等，並聚焦以先進製造為核心的香港創科產業體系的建設。

在用地布局方面，新田科技城的新創科用地會以三個樞紐、三個產業發展帶劃分和發展，即由北至南的河套樞紐、洲頭樞紐及麒麟樞紐，以及生命健康科技發展帶、人工智能與機械人發展帶及微電子與先進產業發展帶。這規劃結構結合創科產業布局節奏，以及相關收地和工務部門土地平整工程時間表，劃分為5個發展階段，從導入、產業生態延展、產城中樞，以至完善階段。

當局說，在推展每一階段發展時，會以發展樞紐為統籌引領，發展主要先進產業，並強調產城融合，除了引進企業成立總部、打造商業綜合體，並設有人才公寓空間，為創科人才提供各項城市配套。規劃上亦結合實際情況，並預留一定發展彈性，提供戰略留白區，以在後續階段支援未來新興科技產業。

撰文：經濟通採訪組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情