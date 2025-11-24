  • 會員
陳茂波：香港成為全球資金避險安全港，港銀存款總額今年升逾10%

24/11/2025

　　財政司司長陳茂波發表網誌指，受到地緣政局影響，全球投資者都重新評估其資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港。

 

港銀存款總額今年升逾10%，首三季商品出口增11%

 

　　陳茂波提及，本港銀行存款總額繼去年上升7%後，今年來進一步上升超過10%至逾19萬億元；新股集資活動領先全球、財富管理業界蓬勃發展、與世界各地的金融合作也持續深化，這些都反映國際資金垂青香港市場。今年以來多隻重磅新股集資，亦吸引了不少來自西方以至中東的基石投資者參加。近來不少來港參會的國際金融領袖，都表示其機構正計劃在港增聘人手、擴充規模。

 

　　陳茂波補充，面對國際上單邊主義崛起，全球供應鏈、產業鏈正加快重整，中國跟東盟以至全球南方的經貿關係亦進一步深化。在這背景下，香港的商品出口不但未受關稅戰的打擊，更是連續錄19個月錄得按年增長，今年首三季合計更是顯著增加11.3%。

 

鞏固港口國際化優勢，推動航運業升級轉型

 

　　陳茂波亦指，會繼續與業界攜手合作，鞏固香港港口的國際化優勢，並推動本港航運業的升級轉型，包括推動高增值海運服務業的發展、吸引更多大宗商品貿易、擴展更多新市場以及進一步應用創新科技等。同時亦會緊貼全球趨勢，與業界合力推動香港港口的「數字化」、「綠色化」和「智能化」發展，加速提升港口運作效率，並以建立綠色智慧港口為目標，令全球航運業在規劃科技應用與創新發展時，以香港作為重要的戰略據點。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

