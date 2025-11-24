  • 會員
港府與國家體育總局、廣東政府及澳門政府簽定協議，就體育上加強合作

24/11/2025

　　本港文體旅局表示，行政長官李家超於第十五屆全國運動會期間，在深圳代表香港特區政府與國家體育總局局長高志丹、廣東省省長孟凡利和澳門特別行政區行政長官岑浩輝簽署《關於加強體育合作、促進融合發展的協議》（《四方協議》）。

 

（新華社圖片）

 

　　李家超表示，《四方協議》承揚共同籌辦十五運會的團結精神，標誌著三地合作踏上新台階。在《四方協議》的戰略框架下，香港特區政府將積極發揮「一國兩制」的獨特優勢，全力促進大灣區體育融合發展，在體育資源整合、賽事聯合舉辦、產業融合、人才培育等方面進一步深度合作，為體育強國建設貢獻新的更大力量。

 

　　《四方協議》旨在鞏固及深化粵港澳聯合舉辦十五運會的成果，加強粵港澳大灣區的體育交流和融合發展，以發揮體育的獨特作用和彰顯「一國兩制」的優勢。協議的主要內容包括：

 

　　
　　 進一步加強內地與港澳的體育交流合作；支持粵港澳大灣區體育融合發展，實現資源分享；搭建體育交流平台，完善體育合作機制，打造品牌賽事活動；加強群眾體育交流，在國際群眾體育協會和亞洲群眾體育協會等國際組織中加強溝通協調；加強競技體育合作；加強青少年體育交流；加強體育產業交流合作；共同弘揚中華體育精神，培育中華體育文化；加強在體育科研交流合作；提升體育治理能力，加強內地和港澳在體育制度建設、體育糾紛解決、涉外體育法治等方面的交流合作；及維護中華民族整體利益，就國際體育事務中共同關心的問題加強溝通。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

