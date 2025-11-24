  • 會員
中日關係 | 據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來

24/11/2025

中日關係 | 據報港府暫停與日本駐港總領事館官方往來

 

　　據日本《共同社》引述消息人士透露，香港投資推廣署原定於11月18日舉辦日港企業交流活動，但港方要求日本領事館人員不要出席。經過雙方協商後，活動決定押後。另外，港府亦希望取消下月初與日本駐港總領事三浦潤的會面。

 

　　鑑於中日關係轉趨緊張，香港電台原定播放的日本動畫《工作細胞》已經停播，該動畫第一集已於11月16日播出，至於原定於11月23及30日播放的集數，已被安排播放其他節目。

 

李家超：日方錯誤言論嚴重惡化中日人員交流氣氛，令交流效果成疑

 

　　日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」論，中國外交部其後呼籲國民避免前往日本，特區政府亦更新外遊資訊。日本共同社有報道指，港府暫停與日本駐港總領事館的官方交流。行政長官李家超表示，今次日本方面極其錯誤的言論，嚴重惡化中日人員交流氣氛，令很多交流效果成疑，特區政府會密切監察發展，相關安排必需符合國家尊嚴和港人利益。

 

　　李家超指出，日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，亦挑戰戰後的國際秩序，所有中國人都不會同意。中國外交部已提出嚴重交涉，要求日方收回錯誤言論。

 

　　他續指，特區政府支持國家對日本的外交政策，香港保安局已更新外遊警示網頁的資料，提醒赴日或在日港人應該提高警愓和注意安全。保安局會密切監察事態發展，而香港的航空公司亦已表示會為赴日乘客作出調整行程的方便。

 

撰文：經濟通採訪組

國泰航空(00293):10月載客量按年增29%，貨運量增加6%

文遠知行(00800)第三季經調整淨虧損擴大至2.8億人幣，收入升1.4倍

《盤後部署》減息希望重燃恒指重上百天線，領展跌過龍7厘回報買得過

恒指全日升496點報25716收復百天線，市況轉強成交三千億，科技股領漲

《新股掛牌》創新實業收高33%每手賺1800元，較開市價升幅收窄

【北水炒Ｄ乜】淨流入８５﹒７１億元，買阿里沽中芯

【大行炒Ｄ乜】摩通大升百度目標逾七成兼升級，野村削舜宇目標四成兼降級

《財資快訊》美電升報７﹒７８２９，一周拆息較上日微升１１基點

