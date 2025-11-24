低空經濟 | 陳美寶：29個低空經濟監管沙盒試點項目已獲推動及落地，明年初推動「監管沙盒X」延展應用場境（多圖）

低空經濟「監管沙盒X」今舉行啟動禮。運輸及物流局局長陳美寶在致辭時稱，在首批38個監管沙盒試點中，有29個項目已獲推動及落地，包括離島物流配送、港鐵(00066) 利用隧道監察及檢查；外牆清潔等用途。她續指出，於明年初起所推動的「監管沙盒X」代表延展至包括跨境或載人物流配送；建構無人機設備產品認證等項目。她亦冀，明年年底前完成草擬《發展低空經濟規劃行動綱領》。

運輸及物流局局長陳美寶（左二）（許英略攝）

生產力局首席數碼總監黎少斌指出，作為政府發展低空經濟工作組監管沙盒技術合作夥伴，已成功為超過15個無人機應用試點項目提供安全運作及靈活測試環境等；「監管沙盒X」應用場境所需技術複雜，當局續推動創新方案在實際環境中落地。

（許英略攝）

試點項目公司：下一階段試驗要先解決保險及合作夥伴問題

廣汽集團首款量產型飛行汽車GOVY AirCab（許英略攝）

在38個試點項目中，推動智慧空中旅遊的5代新多媒體有限公司CEO陳家輝表示有意參與下一階段「監管沙盒X」試驗，但首先要就民航處與保險公司就往後保險覆蓋範圍協調。他亦稱，單一公司參與下一階段較複雜試驗並不合理，因此他正尋找更多合作夥伴，包括關注大型載人飛行器或空管系統夥伴合作機會。

撰文：經濟通採訪組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情