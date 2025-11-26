  • 會員
大埔宏福苑五級火，多人死傷，一消防員殉職（不斷更新）

26/11/2025

22:17 習近平要求全力以赴撲滅火災，對遇難人員表示哀悼

 

　　大埔宏福苑發生五級火，國家主席習近平向遇難人員及殉職消防員表示哀悼，對遇難者家屬及受災人員表示慰問，要求全力以赴撲滅火災，努力把火災傷亡損失降到最低。

 

　　另外教育局宣布，受火警及道路阻塞交通影響，多間區內學校明日(27日)停課，包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學和靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院，及保良局田家炳千禧小學等。

 

20:22 五級火增至13人死亡15人傷

 

　　大埔宏福苑發生五級火，增至13人死亡15人傷。其中9人在現場證實死亡，另外4人送抵醫院後不治。

 

19:30 李家超就大埔火警主持跨部門緊急會議，對大火導致多人傷亡表示極度哀傷

 

　　行政長官李家超表示，極度關注大埔宏福苑發生的大火。大火導致多人傷亡，其中有消防人員執行職務時殉職，他表示極度哀傷，並對死者家屬和傷者致以深切慰問。

 

　　李家超在社交專頁指，已即時啟動緊急事故監察及支援中心，聽取保安局和消防處的匯報，他主持跨部門緊急會議，並指示部門全力做好滅火救援救治工作。各政府部門全力協助受火警影響的居民，將市民安全及福祉放在首位。

 

　　民政事務總署、民政事務處及社會福利署已在現場設立援助站，並安排受影響人士入住臨時庇護中心，以及為死傷者家屬提供援助及情緒支援。醫管局亦已啟動應急機制，全力救治傷者。

 

19:29 大埔宏福苑五級火，37歲消防員殉職，救火期間失聯發現時面部燒傷

 

　　大埔宏福苑五級火至今造成4死5傷，死者包括一名消防員。消防處處長楊恩健表示，殉職消防員何偉豪37歲，入職消防處9年，隸屬沙田消防局。處方會向家屬提供協助。

 

　　楊恩健表示，消防在今日下午2時51分接報，大埔宏福苑發生火警，何偉豪負責「細搶救車」前往現場滅火。下午約3時01分，何偉豪到場，在地下進行滅火救援，至約3時半，何偉豪失去聯絡。直至下午約4時01分，在宏昌樓升降機對開的空地找到何偉豪，他的面部有燒傷，消防為他急救及送院，其後證實不治。

 

　　楊恩健說，代表消防處向何偉豪的家人致以最深切慰問，消防處福利組及心理輔導組會向他的家人提供支援。

 

18:42 大埔宏福苑升至五級火，至今造成至少四死五傷

 

　　大埔宏福苑下午發生四級火，在下午6時22分升為五級。截至下午6時，造成四死五傷。兩男兩女死者，包括一名殉職消防員。五名傷者均屬男性，三人危殆、一人嚴重，一人穩定。據悉，消防處處長楊恩健到威爾斯親王醫院與殉職消防員家屬見面。

 

　　警方在下午近3時接獲途人報案，指宏昌閣的外牆棚架起火，之後陸續收到許多住客報案指在單位內未能逃生。

 

　　宏福苑共有8幢大廈，屋苑正進行大維修，包括進行外牆批盪噴漿，所有大廈均搭有棚架及蓋上棚網。

 

　　警方設立熱線讓市民查詢火警的死傷者資料，熱線號碼為1878 999。

 

16:06 大埔宏福苑火警目前造成四死三傷，據報一名消防員殉職

 

　　消息指，大埔宏福苑發生火警，目前升至四級大火。

 

大埔宏福苑火警目前造成四死三傷，據報一名消防員殉職

（電視截圖）

 

　　據報截至下午5時，火警已造成4死3傷，其中兩名傷者危殆，一名消防員殉職。

 

　　警方指，在今日（26日）下午2時45分左右，接獲大量市民報案，指大廈外牆棚架起火，起火原因未明；消防處指，起火地點為宏昌閣，處方在下午2時51分接獲報案，在下午3時02分，火警升級為三級，至下午3時34分，火警再升為四級；消防出動兩支煙霧隊及兩條喉灌救。

 

撰文：經濟通採訪組

 

