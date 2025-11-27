  • 會員
宏福苑大火 | 李嘉誠基金會撥三千萬設援助基金，騰訊、小米等多家企業捐款，一文看清企業馳援大埔火災（持續更新）

27/11/2025

　　大埔宏福苑發生五級火，至今造成44人死亡，多人受傷，包括長和系創辦人李嘉誠旗下李嘉誠基金會、恒地(00012)、信和集團(00083)、嘉華集團(00173)、騰訊(00700)、馬雲公益基金會、小米集團(01810) 、安踏體育(02020)、周大福集團、比亞迪(01211)及小鵬汽車(09868)等多間企業紛紛宣布馳援救援。

 

宏福苑大火 | 李嘉誠基金會撥三千萬設援助基金，騰訊、小米等多家企業捐款，一文看清企業馳援大埔火災（持續更新）

 

李嘉誠基金會設三千萬緊急援助基金，額外五千萬後續支援

 

　　李嘉誠基金會表示，李嘉誠對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，宣布即時撥出3000萬港元，設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。

 

　　基金會亦將透過自1984年成立的「紀律部隊專項基金」，另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。另外，基金會並將撥出額外5000萬元的後續支援計劃，助力社區重建復元。

 

李兆基基金捐款3000萬元支援大埔火災

 

　　恒基兆業地產集團表示，為緊急支援大埔宏福苑火災受影響人士，李兆基基金將捐款3000萬元，用於緊急救援及過渡安置。

 

　　集團指，對事件深感難過，並向所有受災人士致以誠摯的慰問，將會持續關注事態發展，全力配合政府，為受影響人士提供適切援助。

 

嘉華捐出一千萬為受火災影響家庭提供經濟援助

 

　　嘉華集團表示，對於昨日新界大埔宏福苑發生的嚴重火災事故，集團向火災中遇難的居民和殉職的消防員表示沉痛哀悼，並對受影響居民及家屬致以誠摯慰問。

 

　　為協助受災人士渡過難關，集團宣布捐出1000萬元，其中700萬元由嘉華集團捐出，300萬元由集團主席呂耀東以個人名義捐出，為受火災影響的家庭提供即時經濟援助，以解燃眉之急，支持他們重建生活。

 

信和集團及黃廷方慈善基金捐二千萬，免費提供160間酒店房

 

　　信和集團及黃廷方慈善基金將撥款2000萬元支援賑災，同時已在香港黃金海岸酒店、皇家太平洋酒店及香港富麗敦海洋公園酒店預備約160間客房，隨時為有需要的居民提供免費住宿支援，希望減輕他們尋找暫居之所的負擔。

 

　　信和集團及黃廷方慈善基金表示，因應居民的迫切需求，已迅速備妥各類生活物資，並轉交政府相關部門協調發放。此外，今日下午集團義工同事亦前往大埔聖公會救主堂社會服務中心，為市民送上餐盒和熱湯。

 

騰訊基金會：捐款1000萬用於緊急救援等

 

　　騰訊公益慈善基金會表示，啟動首批捐款1000萬元，用於受災居民的緊急救援、過渡安置、生活物資補給及情緒疏導等急需工作。

 

　　騰訊向全力援救的消防救護人員以至一呼百應迅速援災的各界團體致以崇高敬意，感謝消防人員以專業與勇氣守護生命安全。基金會將持續關注救災情況，根據災情和實際需求，和各方保持合作，祈願受災居民平安及生活早日復常。

 

馬雲公益基金會捐贈3000萬元

 

　　馬雲公益基金會表示，將緊急捐贈3000萬元，向受災家庭和個人提供經濟援助，向消防員和應急人員及其家庭提供幫助。基金會向此次火災中的遇難者致以深切哀悼，向受災家庭和社區表達誠摯慰問，致敬每一位逆行而上的救援英雄。

 

小米香港基金會宣布捐贈1000萬

 

　　小米集團創辦人、董事長雷軍發帖表示，小米香港基金會宣布捐贈1000萬元，緊急馳援香港大埔火災救援。祈願逝者安息、傷者康復，受災同胞早日度過難關。」

 

　　香港小米基金會表示，1000萬港元款項將用於受災居民的醫療救助、緊急安置、過渡期生活救助等救援工作。將持續關注賬災救援情況，並與社會各界攜手，幫助受災人士早日渡過難關，重返正常生活。

 

周大福集團：捐出2000萬，將展開內部員工募捐行動

 

　　周大福集團表示，捐出2000萬元，為受火災影響的居民提供緊急援助，協助他們渡過難關。亦將展開內部員工募捐行動，共同支援宏福苑居民重建家園。特別向消防員、前線及後援救災人員，以及醫護團隊致以崇高的敬意。集團將持續關注事態發展，旗下各企業的義工隊隨時候命，全力配合政府提供適切的後續支援。

 

安踏集團：捐贈3000萬現金及物資

 

　　安踏集團表示，捐贈總額3000萬港元的現金及物資，包括1000萬元現金及2000萬元防寒裝備，用於受災同胞的緊急安置及過渡期基本生活保障所需。安踏集團將持續關注災情進展，助力受災同胞早日渡過難關。

 

比亞迪捐1000萬元，緊急馳援香港大埔火災救援

 

　　比亞迪（香港）表示，捐贈1000萬港元，用於受災居民醫療救助、緊急安置及災後重建等工作。比亞迪表示，向所有奮戰一線的消防及救援人員，致以最崇高的敬意。比亞迪將持續關注救援進展，與香港同胞同心守望共克時艱。

 

小鵬汽車捐贈500萬元

 

　　小鵬汽車(09868)宣布，將捐贈500萬元，全力支持火災受災家庭渡過難關，並表示將持續關注災情進展，與各方攜手協力，助力受災同胞早日恢復正常生活。

 

攜程旗下Trip.com捐出1000萬元

 

　　攜程(09961)(US.TCOM)旗下Trip.com宣布，將捐出1000萬元協助受影響的居民及社區共渡難關，並將持續與政府及各界保持緊密聯繫，提供適切的後續支援。集團表示，受事件影響的居民或其家屬若有任何行程退改需求，可聯絡平台24小時客戶服務團隊，將會全力提供支援。

 

莎莎美麗人生慈善基金捐贈100萬元

 

　　莎莎(00178)表示，對今次大埔火災事故深感難過，向不幸罹難者致以深切哀悼，並向所有受影響的家庭致以誠摯慰問。同時，向在前線全力救援的消防及醫護人員致以衷心敬意。

 

　　為在艱難時刻為居民提供即時支援，公司已緊急準備1000份「護膚及個人用品關懷包」，內含暖包、護膚品、日用品、個人護理產品、消毒用品及口罩等，並正陸續送往臨時庇護中心，盼望為受影響人士帶來實際支援與一點溫暖。

 

　　同時，為協助社區進行後續的救援及重建工作，莎莎美麗人生慈善基金向「公益金及時雨大埔火災援助基金」捐贈100萬元，期望能為受災家庭提供支援。

 

361度捐贈1500萬元現金及裝備

 

　　361度(01361)宣布，集團緊急捐贈1500萬元現金及裝備，全力支援香港大埔區日前發生五級火災後的救援與災後重建工作。

 

　　火災發生後，361度集團第一時間啟動應急響應機制，迅速調配資源，捐贈現金及各類應急裝備，助力受災民眾渡過難關。

 

　　集團表示，將持續關注災情進展，積極配合當地政府及社會力量，以實際行動支持香港同胞，為重建工作貢獻力量。361度集團強調，企業將持續履行社會責任，與香港社會各界攜手，助力受災地區早日恢復生活秩序。

 

撰文：經濟通採訪組

 

