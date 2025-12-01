宏福苑大火 | 陳國基：7個棚網樣本未達阻燃標準，警方及廉署成立聯合工作小組作全方位刑事調查

政務司司長陳國基今日（1日）見記者時表示，由香港消防處牽頭的跨部門調查專組已經展開實地調查工作，調查火警起因及火勢迅速蔓延的證據，並在現場檢走多類建築材料，包括棚網、發泡膠板、帆布等進行進一步測試及調查。至於警方及廉政公署亦已成立聯合工作小組，進行全方位刑事調查。

（香港警察Facebook）

陳國基提及，當局於大埔「宏福苑」的宏泰閣、宏道閣、宏志閣、宏仁閣檢取20個棚網樣本，其中7個位處高、中、低層不同地方的樣本未達阻燃測試標準。

鄧炳強：懷疑有人將不合阻燃標準保護網混入工程使用

保安局局長鄧炳強見記者時表示，當局於大埔「宏福苑」8幢大廈檢取20個棚網樣本，其中7個位處高、中、低層不同地方的樣本不合乎阻燃測試標準。

當局較早前曾指宏福苑棚網初步測試合乎標準，鄧炳強今日解釋指，調查人員在火勢猛烈時只能在宏志閣地下檢取樣本測試，當時發現棚網合符標準，但其後認為情況與各界觀察不一致，所以火勢受控後再於事發大廈檢取樣本。

鄧炳強透露，當局會繼續撿取更多樣本作進一步深入調查，相信目前成因是因為當日棚網未達阻燃標準、發泡膠膠板引致玻璃窗爆裂致大火蔓延到室內。他亦指，整個聯合調查至今共拘捕14名人士，其中11名人士分別被警方及廉政公署作出拘捕。

死亡人數新增至151人，其中部分遺體已燒成灰燼

警方會見傳媒交代宏福苑最新進展，警務處新界北總區指揮官林敏嫻表示，在過去兩日已經搜索五棟大廈，包括宏仁閣、宏道閣、宏建閣、宏泰閣、宏盛閣，另外宏昌閣、宏新閣今早起開始搜索。而死亡人數新增至151人。

林敏嫻指出，在宏昌閣發現8具遺體，部分燒成灰燼，而宏新閣則沒發現遺體。警方又表示，不排除最終未能尋回所有失聯人士。

撰文：經濟通採訪組

