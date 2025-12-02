宏福苑大火 | 李家超：成立由法官主持獨立委員會調查宏福苑火災，不論任何人問責到底

大埔宏福苑五級火災釀嚴重死傷，行政長官李家超於行會前會見傳媒時指出，大埔宏福苑五級火災令不少居民失去家園、親人朋友，同時一名消防員更於火場喪身。他表示，對於火場連續多日與不分晝夜進行救火和救人行的消防人員致敬，同時感謝不同崗位，各人各司其職。

他強調，火災為有預謀地用不合規的棚網，以及一些合規的圍網混合使用，導致火勢一觸即發迅速蔓延，他希望警方和廉署能夠早日將犯人繩之以法，同時要求調查到底，化悲憤為改革力量，打破利益集團，不論是任何人都要調查到底、追責到底，要令真相水落石出，讓公義得到伸張。

他表示，為防止同類悲劇發生，將會成立由一名法官主持的獨立委員會審視事件起火及迅速蔓延的原因，未來將聯繫司法機關邀請一名法官主持委員會的工作。

港澳辦主任夏寶龍昨日（1日）在深圳聽取宏褔苑大火的匯報，李家超未有回應有否前往深圳匯報，只指與夏寶龍有溝通，對方全力支持救災救援工作，並肯定特區政府工作。李家超又感謝中央對火災的關注，以及向香港提供物資支援。

撰文：經濟通採訪組

