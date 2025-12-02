宏福苑大火 | 標普：大埔宏福苑火災料加重財險業承保業績壓力

評級機構標準普爾發表報告指，大埔「宏福苑」五級大火所導致的索償損失，將為財產及意外保險行業的承保業績增添壓力，並預期保險公司將重新檢討其物業保險上的風險自留及定價政策。

太平保險（香港）或面臨較大理賠金額

報告提及，香港的財產及意外保險公司於今年較早時間，已經因多宗極端天氣事件，包括超強颱風樺加沙及黑色暴雨，而面臨盈利稀釋。至於宏福苑發生的火災索償損失將進一步侵蝕行業的承保利潤率。

報告指出，中國太平保險（香港）可能比其他主要保險公司面臨較大的理賠金額，因為該公司承保宏福苑的物業損失及與翻新工程相關的第三者責任保險。不過，考慮到中國太平保險（香港）的再保安排，再保險公司很可能承擔大部分損失。

火災或令本港財險業淨綜合賠付率升至97%至98%

標普估計，這次火災的自留損失可能令香港財產及意外保險行業，於2025年的淨綜合賠付率上升2至3個百分點達97%至98%，相比2024年的93.2%。意味行業仍有望錄得承保盈利。

標普又指，近期事件包括10月中環華懋大廈棚網起火，凸顯本港竹棚物料和施工相關風險，或促使保險公司重新考慮擴大財產險自留再保險規模。去年本港財產及意外保險業務整體再保險利用率約為35%，其中，產險再保險利用率達到約60%，大多數獲得評級的財險公司均受惠母公司財務支持，有助提升信用評級。

撰文：經濟通採訪組

