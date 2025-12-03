  • 會員
宏福苑大火 | 保監局成立專責小組，目前找到約1100張產險保單及7600張壽險保單

03/12/2025

宏福苑大火 | 保監局成立專責小組，目前找到約1100張產險保單及7600張壽險保單

　　保監局行政總監張雲正出席一個保險業論壇後表示，保監局在事件發生後已成立專責小組，協調保險公司接觸大埔宏福苑大火傷者及受影響家庭成員，包括向醫管局查詢傷者或死者家屬聯絡方法，以主動提供適切協助。

 

　　他表示，目前已找到約1100張涉及的產險保單，及7600張壽險保單，強調業界反應快及非常合作。

 

　　被問到涉事工程顧問公司結業會否影響往後理賠過程中責任認定，張雲正指，保險屬於合約，當中的確涉及法律考慮，保監局作為監管機構會介入並嘗試協調。他指出，所有保險公司都持盡力協助態度，相信問題都可以解決。

 

　　對於往後保險定價問題，張雲正說，大多數本港保險公司都有再保險公司支援，保險屬風險分擔，不敢說未來保費不會增加，但相信不會因單一事件全部由香港保費承擔。

 

　　另外，承保該屋苑維修工程項目的中國太平保險（香港）宣布，日前已完成火災事故首批共9宗家居保險的賠付工作，合共支付賠款537.2萬元。

 

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇

