宏福苑大火 | 網傳大批人士改地址騙災民資助，銀行公會指引港銀須查災民證，金管局稱將配合警方調查

社交媒體流傳，疑似有大批人士將其銀行戶口地址更改為大埔「宏福苑」，以騙取災民資助。

香港銀行公會回覆查詢時指，主要零售銀行近日已就客戶更改地址至宏福苑的申請，向前線員工作出指引，例如需要提交災民證等證明文件、提供更改地址原因等，同時加強後台抽查。

銀行公會表示，大埔五級火警發生後，一直與監管機構及銀行業界保持緊密聯繫，協調業界儘快落實各項緊急支援措施，確保受災居民得到適切協助。並提醒業界及市民提高警覺，防範不法之徒借機行騙。

金管局稱銀行已加強檢查將配合警方調查

《經濟通通訊社》向金管局查詢有否機制協調銀行辨識惡意更改住址行為，或疑似涉事戶口數目，獲金管局發言人回覆指局方與銀行業界和警方保持緊密溝通，銀行已加強監察和防範大埔火災相關的最新騙案手法，並積極配合警方的調查工作。

多間港銀加強保安措施，滙豐暫停接受更改住址至宏福苑

滙豐銀行發言人回應上述事件指，為確保宏福苑居民支援計劃用得其所，該行暫不接受更改住址或通訊地址為該屋苑之申請。

恒生銀行(00011)則回應指，注意到近日有騙徒利用不幸事件以不同手法行騙，已加強保安措施，並與警方保持密切聯絡。

渣打香港發言人表示，為防範不法之徒借機行騙，該行已向前線員工發出指引，如有更改地址至大埔宏福苑的申請，客戶需提交災民證等證明文件和說明更改地址原因等，該行亦會加強後台覆查相關申請。並再次提醒市民提高警覺，以免不法之徒有機可乘。

東亞銀行(00023)表示，如個別客戶要求將住址更改為宏福苑，該行在處理申請時會加倍留意，若發現有可疑的個案，會交予警方跟進。

中銀香港(02388)表示，對於將住址或通訊地址更改為宏福苑的申請個案，該行會審慎評估及嚴謹處理。

