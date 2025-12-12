宏福苑大火 | 李家超宣布委任陸啟康為獨立委員會主席，陳健波、歐陽伯權任委員

大埔宏福苑發生五級火災至今160人死亡。行政長官李家超早前宣布將成立由法官主持的「獨立委員會」，審視火災成因等問題。李家超今日（12日）公布，委任陸啟康為獨立委員會主席、陳健波及歐陽伯權為成員，將於9個月內交報告。

李家超表示，委員會的職權包括審視今次大火起火及迅速蔓延原因、造成人命傷亡、財產毀等；大廈配置的消防裝置及設施以及有效運作及監督等責任問題；維護工程施工安全要求、標準、監督及日常維護制度是否足夠；針對維修工程的用料清單，現行安全標準是否全面，驗證及檢測制度是否有效；各環節監管機構及人員，包括政府部門人員、授權負責的專業人士及承建商等的角色及責任承擔，以及上述問題的責任。

委員會亦會針對大型樓宇維修工程，審視各環節有否不適當的相連利益、角色衝突、不當的合謀串連等系統性問題、有否涉貪圍標，以及違規招標等問題，並要檢視現行相關法律的規管及懲罰是否足夠，以及就這方面提出建議。

委員會就特定議題可獲賦予權力成為法定調查委員會

李家超表示，獨立委員會責任重大，將於9個月內完成調查報告，涵蓋火災成因、圍標問題等關鍵議題。若委員會在特定事項上需要法定調查權力，可向特首提出建議予以賦予。

李家超解釋，此安排旨在靈活高效處理大部分調查工作，克服時間限制，同時委員會可視情況在不同階段發表中期報告，讓政府及時採取跟進行動。他重申，政府立場明確，不論涉事者身份、職位高低或基層與高層，一經證實有錯必究，絕不姑息。「追責時會按事實追究，不排除任何方法，但一定讓需要負責的人負上責任」。

在災民安置方面，李家超表示，高度關注受影響居民的長遠住宿問題，已委託財政司副司長黃偉綸負責領導「應急住宿安排工作組」，專責研究中長期住宿方案。工作組將全面收集受災居民意見，進行深入分析，並盡快提交具體建議，確保災民得到妥善照顧。

撰文：經濟通採訪組

