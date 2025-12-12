宏利人壽保險遷冊至香港，許正宇：公司註冊處正積極處理逾20宗遷冊申請

宏利人壽保險（國際）有限公司宣布，已根據特區政府引入的公司遷冊制度，成功由百慕達遷冊至香港，成為首家在該制度下順利完成遷冊程序的保險公司。

（財經事務及庫務局Facebook圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇在社交平台表示，今年5月訪問加拿大期間，親自會晤宏利金融總裁兼首席執行官韋寧頓（Phil Witherington），積極遊說其公司將註冊地遷回香港。

許正宇又表示，今日與宏利亞洲總裁兼首席執行官范思宏（Steve Finch），以及宏利人壽保險（國際）有限公司行政總裁白凱榮（Patrick Graham）會面，就集團在港長遠發展方向深入交流。兩位代表表示，宏利人壽保險（國際）有限公司選擇遷冊香港，充分彰顯對香港前景的信心，並再次確認香港在集團業務布局中的重要地位。遷冊後，宏利可進一步借助香港穩健的金融監管制度優勢，提升對香港及澳門客戶的服務。

他又指，自公司遷冊制度今年5月底生效以來，市場反應熱烈，充分反映企業對香港優越營商環境的信心。至今，已有四宗遷冊申請獲批，公司註冊處現正積極處理逾20宗申請，涵蓋行業包括金融服務（如投資及控股公司、信託及基金等）和保險業等。公司註冊處將繼續全力協助有意遷冊來港的企業，推動更多公司落戶香港，進一步壯大本地企業生態圈。

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真！精神科專科醫生許龍杰：一包薯片救宇宙？！要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇