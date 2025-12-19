  • 會員
宏福苑大火 | 測量師學會︰建議統一收購全部業權涉最少50億，原址規劃為紀念公園

19/12/2025

　　香港大埔區宏福苑發生嚴重火災，造成多人傷亡及重大財物損失。香港測量師學會建議政府應為此特殊個案訂立專屬法例，授權成立專責法人團體，統一收購全部業權並統籌相關保險賠償，從而大幅簡化程序。初步估算，預計整體涉及金額約50至70億港元，並為居民提供靈活的安置選擇。

 

宏福苑大火 | 測量師學會︰建議統一收購全部業權涉最少50億，原址規劃為紀念公園

（AP圖片）

 

　　學會建議政府應提請立法會為宏福苑此特殊個案訂立並盡快通過專屬法例。此法例將授權成立一個法人團體，一併收購屋苑全部8座樓宇的所有業權及相關權益（包括樓宇保險）。此舉可解決逐戶協商、失聯業主及保險統籌等程序難題，大幅縮短處理時間。

 

　　以宏福苑約90萬平方呎實用面積計，參考災前市場成交，整體收購金額約50至70億元。收購安排可讓災民除獲得物業收購金額外，亦可領取恩恤補貼，以較彈性的方式協助他們選擇合適的居所安頓，此方案旨在為居民提供最大的自主權與靈活性。

 

　　關於原址土地的最終用途，學會建議可考慮將土地規劃為「紀念公園」或其他公共設施。此方案既能避免投入巨額資金進行複雜重建，降低財政負擔，同時提供悼念空間並改善社區環境。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

