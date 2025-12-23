  • 會員
港深創科園第一批首三座大樓落成，李家超：優化制度銜接及積極引入企業

23/12/2025

港深創科園第一批首三座大樓落成，李家超：優化制度銜接及積極引入企業

 

　　創科局表示，位於香港北部都會區內的港深創新及科技園的第一批次發展首三座大樓已落成，當中兩座濕實驗室大樓已有超過60間來自海外、內地及本地企業或機構陸續進駐，以及生物樣本庫及數據中心等可供租戶使用的共用設施，出租率近80%，餘下5座大樓將於2027年起陸續完工。

 

　　港深創科園今日舉行開園典禮，行政長官李家超、中央港澳辦、國務院港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方、財政司司長陳茂波及創新科技及工業局局長孫東等出席。

 

李家超：繼續推進河套香港園區建設

 

　　行政長官李家超出席港深創科園開園典禮致辭表示，由香港園區聯同深圳園區所組成的河套合作區，是國家十四五規劃下粵港澳大灣區的一個重要合作平台，河套的發展目標是成為世界級創新平台，是國家實現地理上橫跨兩個社會制度、經濟和司法體制優勢，以科技創新為主題的重大合作區。

 

　　他表示，第一批次發展首3座大樓已落成，當中兩座濕實驗室大樓已有超過60間來自海外、內地及本地企業或機構陸續進駐，出租率近80%，餘下5座大樓將於2027年起陸續完工。他表示，香港園區的第二期規劃已經完成，會以凝聚高效市場和公私營合作模式加快建設發展，又提到香港園區兩期發展，提供的總面積將達2000萬平方米，規模較原本的規劃增加七成，將按功能劃分科技區塊，涵蓋生命健康科技、人工智能和數據科學等，推動產業有序發展，促進上中下游、不同階段協同發展，打造完整的創科產業鏈。

 

　　李家超又說，連接港深兩個園區的西面跨河連接橋項目今日正式啟動，工程將打通河套合作區的交通網絡，有效促進跨境人員流動，發揮深港口岸設施和管理創新政策的優勢。

 

　　他表示，將繼續推進河套香港園區的建設和發展，包括優化制度銜接、深化政策支援、積極引入優質企業和世界級的科研團隊等，有信心河套合作區將成為香港創科發展的橋頭堡和示範地。

 

撰文：經濟通採訪組

