陳美寶：熱切期待元旦假期，鼓勵多些內地民眾申請粵車南下來港

23/12/2025

陳美寶：熱切期待元旦假期，鼓勵多些內地民眾申請粵車南下來港

 

　　「粵車南下」入境市區，運輸及物流局局長陳美寶表示，今日並非假期，已預約出行的100個名額接近滿額，當局熱切期待元旦內地假期，會在系統對接及宣傳方面，令內地民眾對這個計劃有興趣，鼓勵多些人申請。她強調這項政策是里程碑，能夠拉近粵港兩地人民的往來，縮短兩地的行車距離，做到互惠往來，帶旺香港百業。

 

　　陳美寶表示，看到首批粵車旅客經過港珠澳橋進入市區時非常開心，在大橋的查驗車輛過程亦非常快，只須幾分鐘。她期望粵車粵車旅客能夠感受本港的聖誕氣氛，以及明年的農曆新年會有其他盛事，能夠將活動推介予內地民眾。

 

　　她提到，運輸署在出行易提供各個地區的泊車和充電設施，清楚展示哪些地方可以提供國標充電硬件等，期望整體的電動車充電設施能夠與日俱增，而今日起投入運作、位於大嶼山竹篙灣的電動車充電站提供很好的示範作用，運輸署10多個停車場亦安排了充電設施，包括國標充電。

 

　　對於有申請者反映申請系統繁複，陳美寶說有關系統已經過多番測試和演練，廣東省政府與運輸署有積極對接。

 

李頌恩：粵車南下審批非常迅速

 

　　運輸署署長李頌恩補充說，粵車南下的申請過程牽涉粵方和港方，因此是由雙方一起研發系統。每個流程及步驟，署方都會以電郵通知申請人，讓他們知道去到流程的哪個部分。她表示，網上有教學指南，申請者可以了解每個步驟所需提交的資料及做好準備，強調如果提交到相關資料，審批都是非常迅速。

 

　　李頌恩指出，有聽到個別例子可能涉及提交的資料有遺漏或不齊全，因此需要補交。補交後署方會即時通知他們處於哪個流程，並再啟動相關申請步驟，希望可以盡快發出許可證和批准預約來港。

 

撰文：經濟通採訪組

美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/12/2025 14:10 EST
