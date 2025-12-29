  • 會員
賣地計劃 | 發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成

29/12/2025

　　發展局局長甯漢豪今日（29日）公布2026年1月至3月（即本財政年度第四季）賣地計劃及洪水橋片區招標安排。其中，政府將推出兩幅中小型住宅用地，分別為九龍牛頭角及港島筲箕灣東大街用地，分別可提供470伙及200伙單位。

 

賣地計劃 | 發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成

 

　　如計及港鐵(00066)北環線項目及市建局啟德沙蒲道項目，第四季推出的地皮可興建共2960伙單位。至於本財政年度四季度合共提供15750伙，超過全年賣地目標13200伙約20%。

 

洪水橋首個片區明招標，首28日支付地價25%其餘3年內支付

 

賣地計劃 | 發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成

發展局局長甯漢豪（資料圖片）

 

　　甯漢豪指出，洪水橋片區將在明日（30日）開始招標，首個招標片區意義重大，跟不同企業見面收集意見。她又指，首個招標片區地盤總面積約11公頃，包括3幅住宅用地及3幅企業及科技園用地，可提供3100伙，多達28萬平方米產業樓面。招標將採用雙信封制，非價格建議和價格建議的比重　分別是70%及30%，非標格準則包括策略產業、投資規模、創造就業機會等。政府將要求投資者至少發展一幅產業用地，其餘交予政府，但會容許若發展其餘產業用地投資者有加分。

 

　　甯漢豪表示，由於考慮到地皮規模大，容許與合作夥伴作融資，因此政府將提供更有彈性地價支付，28日內支付至少25%，其餘75%地價在3年內支付，期間免息，容許土地業權人主要交回政府已授權徵收土地，以抵銷地價，地政總署明日公布符合資格的用地。

 

政府將為洪水橋產業園公司注入起始資金，具體金額明年預算案公布

 

賣地計劃 | 發展局下季推牛頭角及筲箕灣兩住宅地涉670伙，全年提供逾1.5萬伙超標兩成

 

　　她表示，洪水橋產業園公司已獲批准成立，屬於財政司法團全資擁有公司，將發展及營運洪水橋23公頃產業園，未來將用多元化公私營合作模式，發展局稍後提請行會批出該23公頃產業用地。

 

　　甯漢豪指出，政府未來將為洪水橋產業園公司注入起始資金，具體金額會在明年預算案公布，招聘行政總裁在明年1月啟動，目標明年年中開始運作。

 

　　她又指，洪水橋產業園公司負責管理的23公頃土地，其中8公頃土地已屬熟地，相信可以儘快開展硬件興建工作。她指出，洪水橋產業園公司長遠期望可以財政自給自足，透過營運取得收入，如需要資金，可考慮在市場借貸，作為財政來源。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

