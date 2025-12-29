  • 會員
發展局成立「洪水橋產業園有限公司」，營運約23公頃產業園，目標明年中投入運作

29/12/2025

　　發展局今公布成立「洪水橋產業園有限公司」，負責發展和營運位於北部都會區洪水橋約23公頃的產業園。當局正盡快完成公司註冊、撥地注資、人事委任等工作，目標於明年年中投入運作。

 

發展局成立「洪水橋產業園有限公司」，營運約23公頃產業園，目標明年中投入運作

 

　　發展局局長甯漢豪表示，北都發展「產業主導」，除了透過傳統賣地、原址換地和片區開發引入產業之外，成立政府全資擁有的產業園公司是另一工具，讓政府透過產業園公司參與產業建設及營運，發揮牽引作用，更好結合市場力量和運用公私營合作模式，加快推動北都產業發展。

 

發展局稍後改劃用地用途，立會批准後會向產業園公司注入起始資金

 

　　發展局稍後會提請行政長官會同行政會議，向產業園公司免地價批撥洪水橋約23公頃產業用地，以及短期內會向城市規劃委員會申請改劃目前「港口後勤、貯物及工場用途」用地，為產業園訂立專屬地帶，提高土地用途彈性，擴闊至涵蓋不同合適產業，例如先進建造、高增值或智能化生產等，以及配套設施，例如會議或展覽設施、後勤研發與檢測認證、人才公寓、餐飲設施等。

 

　　其後，如獲立法會批准，政府會向產業園公司注入起始資金，以支持初期營運和發展需要，具體注資款額會在2026至27年度《財政預算案》中公布。當局稱，產業園公司需要透過財政上可持續的模式營運及管理產業園，拓闊業務收益，長遠達至財政上自給自足。

 

產業園公司可招標出售部分園內用地

 

　　產業園公司將會分階段以不同模式發展約23公頃土地，未來亦可能將洪水橋內更多產業用地，例如將區內部分物流用地撥予產業園公司發展。除了自行發展部分土地以建造和出租產業設施外，產業園公司可招標出售部分產業園內的用地，供企業自行建設上蓋產業設施，亦可以按個別項目以例如「土地參股」形式與企業成立公司共同開發及投資產業等。

 

　　而在約23公頃產業園用地當中，有約8公頃是即時可用的「熟地」，餘下約15公頃預計大部分於2027年年底由政府完成平整。

 

明年1月啟動公開招聘行政總裁

 

　　人手方面，局方將爭取在明年1月啟動公開招聘行政總裁的工作，並會趕緊在明年上半年完成一系列的籌備工作，包括土地改劃批撥、尋求撥款批准向產業園公司注資、委任董事局及行政總裁，以及招聘其他主要人員等，目標是產業園公司明年年中投入運作。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文：經濟通採訪組

