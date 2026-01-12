  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

預算案 | 陳茂波：新一份財政預算案下月25日發表，料資本帳目仍錄赤字

12/01/2026

　　財政司司長陳茂波發表網誌指，新一年度《財政預算案》將於下月25日發表，公眾諮詢展開快將一個月。疫情後這幾年，香港經濟正穩步發展。去年金融市場表現亮眼，為相關行業帶來更大的市場需求及正向預期。至於貿易行業去年亦因出口強勁，為整體經濟提供支持。盛事活動吸引更多旅客訪港，也為市面增添良好氣氛。

 

預算案 | 陳茂波：新一份財政預算案下月25日發表，料資本帳目仍錄赤字

財政司司長陳茂波（中）

 

陳茂波：地緣政局愈趨緊張，不排除市場更動盪可能性

 

　　陳茂波提及，國際地緣政局氣氛愈趨緊張，近來單邊主義、霸權主義更是肆無忌憚。世界面對的不確定性或許會變得更大，不排除未來市場有更趨動盪的可能，本港必須謹慎防範外圍市場波動對香港市場和資金流向的可能影響。此外，本港經濟在轉型過程中，難免存在發展不平均和不平衡的問題，一些行業和市民確實面對挑戰。

 

　　陳茂波指出，今年是國家「十五五規劃」開局之年，國家繼續堅持高水平雙向開放，推動高水平科技自立自強，推進科技創新與產業創新深度融合等，都為作為國際金融、貿易、航運、創科中心的香港，帶來新的機遇。傳統優勢產業既要推動「質」的有效提升，新興產業更要追求「量」的快速增長，讓香港的經濟發展提速添力、穩步向前。

 

港府整體開支仍上升，料本年度資本帳目仍錄赤字

 

　　陳茂波提及，本港需要繼續謹慎管理公共財政。去年港府提出加強版的財政整合計劃，在管控開支增幅上，取得一定效果；同時，受惠於金融市場暢旺，包括印花稅在內的整體收入增加，讓政府的經營帳目可提前恢復盈餘。然而，政府整體的開支仍然上升，教育、醫療及社會福利三個範疇的開支佔政府開支接近60%。政府要精準配置資源、提升效率，確保有限的公共資源能用得其所，維持公共服務的可持續性。

 

　　陳茂波亦指，港府須積極投資未來，特別是北部都會區的提速發展，不失時機地搶抓機遇，鞏固未來的增長動力。基建投入的回報往往在建成以後才陸續顯現，隨著政府對工務工程的加大投入，本年度的資本帳目仍會錄得赤字。港府會借助市場力量，包括適度發行債券，以支持基建發展。目前，特區政府未償還債務相對本地生產總值的比率只約為12%，在國際上仍處於非常健康水平。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

569.500

異動股

00011

恒生銀行

154.300

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

169.000

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 569.500
  • 00011 恒生銀行
  • 154.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.000
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.100
  • 03690 美團－Ｗ
  • 101.500
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 633.000
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 32.780
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.200
  • 目標︰$25.00
  • 00753 中國國航
  • 6.920
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 22.260
  • 目標︰$26.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.780
  • 09992 泡泡瑪特
  • 192.000
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.400
  • 00981 中芯國際
  • 75.950
報章貼士
  • 06031 三一重工
  • 23.960
  • 目標︰$28.00
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 26.020
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 3.860
即時重點新聞

14/01/2026 16:14  午後獲利盤湧現，恒指兩萬七差半步收升151點報26999，阿里漲超半成

14/01/2026 16:12  《異動股》攜程全日最低位收市重挫逾6%，遭市監總局立案調查涉嫌壟斷

14/01/2026 14:09  A股恢復融資保證金比例至100%挫港滬深市，恒指午後倒跌美團墊底

14/01/2026 16:30  【國際要聞】泰國高鐵地盤嚴重意外，起重機擊中客運列車釀最少22死55傷

14/01/2026 13:18  【外圍經濟】現貨白銀漲幅達5%，突破每盎司91.5美元新高

14/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒９６億元，買阿里沽中芯

14/01/2026 08:47  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物目標一成八，丘鈦去年多賺四倍惟遭花旗劈目標三成

14/01/2026 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７９８８，隔夜拆息較上日微軟１３基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

聚焦數據｜關稅戰拖累中國外貿增速，去年對美國出口瀉20%創最大年度跌幅新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生私有化 | 恒生銀行最後交易日平收告終報154.3元成交近97億元，本月27日正式除牌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 攜程全日最低位收市重挫逾6%，遭市監總局立案調查涉嫌壟斷新文章
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

2026馬年運程預測︱香港股市大升？買樓良機？火象最旺數字分享＋赤馬年春夏大水、秋冬易火災 新文章
人氣文章

購物兵團

開倉節2026︱全場低至1折︰行李箱$500兩件＋床品套裝$160＋智能鎖$508＋特價扭蛋機＋長者咭免費入場新文章
人氣文章

娛樂

金球獎2026得獎名單｜童星Owen Cooper奪男配、《混沌少年時》奪4獎，Timothée Chalamet首封影帝
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

January Art Map：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環藍鰭吞拿魚專門店！傳統江戶前壽司手藝+直送豐洲鮮魚，親民高質奢華壽司體驗！ 新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

價值觀錯配：組織家庭令男人壓力爆煲？你想給妻兒優質生活，但我只憧憬平凡日子
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中風危機｜30歲男冬天沖熱水涼後腦中風，醫生提醒寒流2大行為要避免
人氣文章
暖心善舉｜好爸爸陪5歲女抗癌用盡大假，同事捐350日假期支持新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 16:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 16:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/01/2026 16:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/01/2026
聚焦數據｜關稅戰拖累中國外貿增速，去年對美國出口瀉20%創最大年度跌幅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區