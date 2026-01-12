  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

發展局：港島多個海濱場地已成市民及旅客聚腳點，目標將維港海濱長廊總長度延至34公里

12/01/2026

　　發展局發表網誌指，當局與海濱事務委員會持續推進駁通和優化海濱的工作，多個嶄新海濱場地於去年陸續開放，現時維港海濱長廊的總長度已延長至超過32公里。他提及，北角東岸板道（東段）早前開放，標誌著由堅尼地城至筲箕灣約13公里長的港島海濱正式貫通，為海濱發展奠下重要里程碑。

 

發展局：港島多個海濱場地已成市民及旅客聚腳點，目標將維港海濱長廊總長度延至34公里

發展局副局長林智文表示，東岸板道（東段）已於早前開放，標誌着全長約13公里的港島北岸海濱全線貫通，為市民及遊客提供連貫、暢達且多元的親水公共空間。

 

　　發展局副局長林智文表示，港府一直與海濱事務委員會積極採用「先駁通、再優化」策略，致力貫通及豐富維港兩岸的海濱建設，以打造更連貫、暢達和多元化的海濱。東岸板道剛開放的東段作為貫通港島北岸的「最後一公里」，形成全長約13公里的海濱，提升臨海空間的暢達度。並形容港島多個海濱場地現已成為市民及遊客的聚腳點，適合散步、跑步、遛狗等活動，提供多元共融的親水公共空間。

 

海濱發展重點將延伸至九龍，目標將維港海濱長廊總長度延至34公里

 

　　發展局高級工程師（海港）胡穎如透露，下一步海濱發展重點將延伸至九龍。目前，九龍區約21公里可發展的海濱中，超過14公里（即近70%）已開放。除此之外，位於啟德發展區內全長約13公里供行人與單車共用的共融通道亦持續推進，至今已開通約4.3公里，包括剛於12月30日開放兩段各長約400米的共融通道，貫通由承啟道公園經啟德體育園美食海灣至跑道區西面的啟德海濱花園，提升海濱的連接及暢達度。

 

　　胡穎如亦指，當局將繼續努力推動九龍的海濱發展，預計今年內完成的項目包括連接西九文化區至大角咀行人通道、啟德新急症醫院旁海濱長廊、前紅磡鐵路貨運碼頭的特色活動及公共空間等，以提升海濱連通性，並持續優化及豐富整體海濱體驗。目標是在2028年或之前，將維港兩岸海濱長廊總長度延伸至34公里，建設一個富吸引力、朝氣蓬勃、方便暢達和可持續發展的維港海濱。

 

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

569.500

異動股

00011

恒生銀行

154.300

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

169.000

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 569.500
  • 00011 恒生銀行
  • 154.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.000
  • 00970 新耀萊
  • 0.425
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.100
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 633.000
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 32.780
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.200
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 61.250
  • 目標︰$70.00
  • 00753 中國國航
  • 6.920
  • 目標︰$7.94
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 169.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.780
  • 09992 泡泡瑪特
  • 192.000
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.400
  • 00981 中芯國際
  • 75.950
報章貼士
  • 06031 三一重工
  • 23.960
  • 目標︰$28.00
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00291 華潤啤酒
  • 26.020
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 3.860
即時重點新聞

14/01/2026 16:14  午後獲利盤湧現，恒指兩萬七差半步收升151點報26999，阿里漲超半成

14/01/2026 16:12  《異動股》攜程全日最低位收市重挫逾6%，遭市監總局立案調查涉嫌壟斷

14/01/2026 14:09  A股恢復融資保證金比例至100%挫港滬深市，恒指午後倒跌美團墊底

14/01/2026 16:30  【國際要聞】泰國高鐵地盤嚴重意外，起重機擊中客運列車釀最少22死55傷

14/01/2026 13:18  【外圍經濟】現貨白銀漲幅達5%，突破每盎司91.5美元新高

14/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒９６億元，買阿里沽中芯

14/01/2026 08:47  【大行炒Ｄ乜】大和升藥明生物目標一成八，丘鈦去年多賺四倍惟遭花旗劈目標三成

14/01/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６１，一周拆息較上日軟至２﹒０…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

花旗上調今年底恒指目標至30000點，H股首選名單增紫金等三股新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 爆買阿里撐港股料4月挑戰兩萬九 海底撈大執位仍須以業績說話新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里｜美國准對華出口英偉達H200芯片，阿里獲資金追捧再飆半成應如何部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

銀杏館寒衣送暖行動︱收集冬季衣物＋小型家電＋食品捐贈長者＋收集地點
人氣文章

玩樂假期

賞花情報︱添馬公園「紫花風鈴木園」盛放中！＋茶果嶺海濱公園＋粉嶺火車站花海打卡新文章
人氣文章

騙局大拆解

26歲男子Carousell「賣」行李篋被騙$21萬！騙徒假冒客服要求付保證金才能收款
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Telephone Seat：上世紀的產物，變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 ？ 新文章
人氣文章

Beauty Feature

Hermès 首推粉底系列Plein Air：奢侈品牌能否在飽和的美妝市場中突圍？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

約會前的形象指導課：男士First Date 宜穿灰藍色系、女生勿素顏！如何鋪排下一次約會？婚配公司區域總經理：別犯這個致命錯誤！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長期食劣質蛋恐損免疫增致癌風險，選購優質雞蛋必知4大訣竅
人氣文章
冠心病成因及病徵？為甚麼糖尿病人要特別小心？通波仔手術怎樣做？病人應如何選擇支架？新文章
人氣文章
時令素食譜推介：西蘭花炒鮮猴頭菇　清炒更入味軟滑鮮甜 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 16:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2026 16:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/01/2026 16:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/01/2026
花旗上調今年底恒指目標至30000點，H股首選名單增紫金等三股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05

大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區