發展局：港島多個海濱場地已成市民及旅客聚腳點，目標將維港海濱長廊總長度延至34公里

發展局發表網誌指，當局與海濱事務委員會持續推進駁通和優化海濱的工作，多個嶄新海濱場地於去年陸續開放，現時維港海濱長廊的總長度已延長至超過32公里。他提及，北角東岸板道（東段）早前開放，標誌著由堅尼地城至筲箕灣約13公里長的港島海濱正式貫通，為海濱發展奠下重要里程碑。

發展局副局長林智文表示，東岸板道（東段）已於早前開放，標誌着全長約13公里的港島北岸海濱全線貫通，為市民及遊客提供連貫、暢達且多元的親水公共空間。

發展局副局長林智文表示，港府一直與海濱事務委員會積極採用「先駁通、再優化」策略，致力貫通及豐富維港兩岸的海濱建設，以打造更連貫、暢達和多元化的海濱。東岸板道剛開放的東段作為貫通港島北岸的「最後一公里」，形成全長約13公里的海濱，提升臨海空間的暢達度。並形容港島多個海濱場地現已成為市民及遊客的聚腳點，適合散步、跑步、遛狗等活動，提供多元共融的親水公共空間。

海濱發展重點將延伸至九龍，目標將維港海濱長廊總長度延至34公里

發展局高級工程師（海港）胡穎如透露，下一步海濱發展重點將延伸至九龍。目前，九龍區約21公里可發展的海濱中，超過14公里（即近70%）已開放。除此之外，位於啟德發展區內全長約13公里供行人與單車共用的共融通道亦持續推進，至今已開通約4.3公里，包括剛於12月30日開放兩段各長約400米的共融通道，貫通由承啟道公園經啟德體育園美食海灣至跑道區西面的啟德海濱花園，提升海濱的連接及暢達度。

胡穎如亦指，當局將繼續努力推動九龍的海濱發展，預計今年內完成的項目包括連接西九文化區至大角咀行人通道、啟德新急症醫院旁海濱長廊、前紅磡鐵路貨運碼頭的特色活動及公共空間等，以提升海濱連通性，並持續優化及豐富整體海濱體驗。目標是在2028年或之前，將維港兩岸海濱長廊總長度延伸至34公里，建設一個富吸引力、朝氣蓬勃、方便暢達和可持續發展的維港海濱。

撰文：經濟通採訪組

