預算前瞻 | ACCA料本港2025/26年度綜合盈餘41億元，提15項建議包括為北都企業提供稅務優惠

ACCA料本港2025/26年度綜合盈餘41億元，提15項建議包括為北都企業提供稅務優惠

特許公認會計師公會（ACCA）香港分會提交新一份財政預算案建議，涵蓋15項建議，包括加速北部都會區建設、加強香港作為內地企業「出海」平台、加快香港創新科技發展等。

左至右：ACCA 香港分會稅務委員會聯席主席陳麗娟；會長鄭傑燊；聯席主席尹佩儀；聯席主席王舜宜（林倬樑攝）

ACCA料全年GDP增約3.2%，本港錄得綜合盈餘41億元

ACCA提及，去年香港經濟強勁復甦，受惠於出口激增和內需復甦，以及全球減息和貿易緊張局勢緩和，預計全年GDP增長約3.2%。儘管全球不確定性帶來的一些不利因素依然存在，金融和創新等重要產業為香港經濟增長提供動力，加上去年第三季的強勁表現，令全年增長預期上調。ACCA預計，2025/26年度本港綜合盈餘將達41億港元。

ACCA香港分會會長鄭傑燊表示，為把握當前發展勢頭，並將其轉化為持續的高質量增長，2026年及以後港府的策略重點，應是實施前瞻性的財政和社會政策，以鞏固現有成果並積極保障香港未來的競爭力。

籲港府務實控制開支，全面檢討所有稅務優惠

ACCA表示，為確保香港公共財政的長期可持續性，建議採取以財政紀律及效率為核心的雙軌策略。包括透過務實的開支控制、提升公共服務效率、確保新措施具備可持續的資金來源，從而維持收支平衡，避免出現結構性財政赤字；就所有資助計劃及稅務優惠進行全面檢討，審慎評估其成效及政策影響。

提15項建議包括為北都企業提供稅務優惠等

ACCA就財案提出的15項建議涵蓋，為北部都會區企業引入三項稅務虧損處理政策；為北部都會區內企業所產生的資本性開支提供稅務優惠；引入合資格可退還稅收抵免；推動簽訂雙邊稅收協定並運用相互協商程序，協助解決拓展海外市場時的跨境稅務爭議；明確應用「提供信貸」測試方法作為確定控股公司利息收入來源的關鍵原則，以增強稅收確定性。

另外，鼓勵企業在港設立地區總部或服務中心；強化研發稅務政策，以推動創新發展；推動知識產權商業化及創新；確保財政紀律，建立具原則性的開支控制及收支平衡框架；檢討政府資助計劃成效，盡可能逐步轉型為自負盈虧的財務模式；提高一次性稅務寬減上限；就聘用家庭傭工或照顧者的開支提供稅務扣除；提高自願醫保計劃下私營醫療開支的年度扣稅上限；提高持續進修基金的資助上限，並納入線上或遙距學習；以啟德體育園為核心，策略性發展全年「演唱會經濟」。

撰文：經濟通採訪組

