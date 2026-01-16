陳茂波：不會下調股票印花稅，除非外圍環境削本港競爭力

財政司司長陳茂波出席立法會財務委員會特別議表示，不會再下調股票印花稅，除非外圍環境令本港競爭力不足，而根據早前的研究，認為目前印花稅水平在成交量、競爭力方面都是合適。至於房地產基金、交易所買賣基金（ETF）等新領域則會較為寬鬆，但會守著「應收則收」的底線，不會忽視一般市民的感受。

本財年印花稅增加主要來自股票

陳茂波強調，印花稅是政府收入重要的部分，本財年印花稅增加主要來自股票，而物業印花稅則因市況仍未穩定而大幅縮減，認為要從公共財政和公眾利益角度考慮。同時，政府會考慮本港對比其他地區的競爭力，以免生意流失。

他又稱，政府過往有就合規成本、資訊科技（IT）投入方面，透過香港交易所對部分中小證券行作出補助，認為本港的金融市場競爭是完全國際化，形容是「打國際波」，業界應投入資源升級基礎設施、IT系統等。

地緣政治風險增，資本市場難免大幅波動

陳茂波表示，對今年經濟展望審慎樂觀，但相信地緣政治外圍風險只會加劇，資本市場難免大幅波動，影響資金流向。他亦預期，美國將減息介乎1至2次，金融市場變得寬鬆，有利營商及金融市場發展。

他提及，過去數月香港經濟發展勢頭不錯，國家經濟發展亦穩步向好，政策空間很多。並指今年穩步推進經濟發展，對接國家「十五五」規劃，香港必須更好融入及服務國家發展大局。他形容，本港股市近兩年表現不錯，去年日均交投量按年增長約90%至近2500億元。

未來2至3年地價收入不足以支持基建投入

陳茂波在會上亦有談及本港樓市情況，形容現時本港樓市穩住，但2025/26年度地價收入與過往比較，仍處於相當低水平。同時強調地價恢復需時，未來2至3年地價收入不足以支持基建投入。

他表示，本港基建開支由每年900億元提高至1200億元，情況存在缺口，港府要發行部分債券，用市場資金投資未來、發展基建，並估計今個財政年度經營帳可望錄得盈餘，但與投入仍有相當大落差。

撰文：經濟通採訪組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇