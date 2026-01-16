  • 會員
預算前瞻 | 陳茂波：將整全檢視稅務及子女免稅額，消費及零售需時恢復惟已有改善

16/01/2026

　　財政司司長陳茂波出席立法會財委會特別會議時表示，稍後將會整全檢視稅務及子女免稅額，他指非常理解中產人士的壓力，但不同年齡層都有需要幫助，包括長者、對年輕人的培育，強調要多方面考慮及平衡資源分配。

 

（資料圖片）

（資料圖片）

 

　　他表示，本港經濟有增長，失業率亦回落，隨著經濟轉型，個別行業相對滯後，例如金融市場及貿易表現好，轉化至消費及零售則需時，惟近期已有改善，相信建造業失業情況會隨著樓市活躍而改善。

 

多方面吸引更多境外公司來港上市

 

　　陳茂波提到，政府在多方面努力，吸引更多境外公司來港上市，希望未來數個月可以聽到好消息，又指曾有聲音呼籲基金不要投資香港市場，但以寧德時代(03750)來港上市為例，仍有不少歐美基石投資者，故相信只要做好工作，來港上市企業優質，不論內地或海外公司，都能夠吸引資金。

 

資金流出流入常見，看不到有特殊情況

 

　　他續說，香港市場資金來自3方面，包括內地資金經南向通來港、國際資金、本地與本地國際機構的資金，而海外資金亦有來自中東、東南亞，但歐美資金仍是主流，不過受地緣政治影響較大。香港作為自由全開放的地方，資金流出流入常見，亦可以很快及很大，又指銀行體系總結餘500多億元，仍處於健康水平。他強調，政府有機制監察市場，見不到有特殊情況，亦沒有攻擊港元的情況。

 

有議員關注會否放寬強積金用於置業，陳茂波：會作研究

 

　　在立法會財務委員會特別會議上，議員黃國關注政府會否考慮放寬強積金用於置業，認為物業日後可作逆按揭養老。

 

　　陳茂波表示，強積金的初衷和政策目標是作為打工仔的退休保障，此前思路是提前提取可能會削弱保障，但認同退休後物業可逆按揭每月提取資金，認為有一定道理，會作研究。

 

　　陳茂波又說，政府為加快北部都會區發展，非常樂意特事特辦和出台不同政策，認為片區開發能善用土地及吸引人才，亦會在穩慎的前提下探討逐步開放數據過河，但要小心處理人類基因等敏感數據。

 

撰文：經濟通採訪組

 

