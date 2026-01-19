  • 會員
陳茂波：目標年內試運黃金中央結算系統，將與上海黃金交易所簽合作備忘

19/01/2026

　　財政司司長陳茂波發表網誌指，國際投資者近年來對美元資產以外的多元配置需求逐漸增加。黃金作為央行儲備、投資產品，以及對沖風險的工具的作用進一步強化。金價在去年累積上升六成多，是自1979年以來最大的升幅。截至去年第三季，全球黃金總需求價值按年升44%，達1460億美元。

 

陳茂波：目標年內試運黃金中央結算系統，將與上海黃金交易所簽合作備忘

 

　　他提及，截至去年11月，香港黃金交易所九九金平均日均成交額按年大增超過兩倍，達29億港元。港府正加緊推動建立黃金中央結算系統，作為重要的金融基建，以提升香港黃金交易及實物交割的可靠性及效率，降低交易成本，以及增加其流動性，目標在今年內展開試運，並邀請上海黃金交易所參與。

 

　　他透露，在下周舉行的第19屆亞洲金融論壇，本港將與上海黃金交易所簽署合作備忘錄，屆時將公布加強黃金中央清算系統建設的最新計劃，為未來與內地市場互聯互通做好準備。

 

「港口社區」系統逾2300家公司參與使用，本周將公布CargoX路線圖

 

　　陳茂波表示，在支持內地企業加快「出海」布局的同時，亦正加快推動本港的物流基建和貿易生態系統的數字化，透過應用創新科技和全面整合相關數據，提升貿易物流的效率和管理，以及助力企業更便捷取得融資，以利靈活調整業務策略、準確抓緊新的商機。

 

　　在智慧物流方面，由政府牽頭推動成立的重要數碼基建「港口社區」系統上周正式推出，超過2300家公司參與使用。另外，金管局聯同多個政府部門攜手合作，推動CargoX項目，透過善用貨運物流和貿易數據、簡化貿易融資流程，協助中小企獲得貿易融資。本周，港府將公布CargoX的最新路線圖，以「數據」、「基建」和「互聯」為三大策略支柱，並提出共20項優化貿易融資數碼生態的建議，致力為本港建立更數字化、更高效和更具競爭力的貿易融資生態。

 

　　他亦指，正進行《財政預算案》的公眾諮詢，重點包括賦能不同產業提速發展、提供更多元的優質就業機會、加強公共服務及改善社會民生等範疇。在考慮不同建議時，港府須審視外圍宏觀政治和經濟環境、本地經濟轉型進程中的挑戰、社會的短中長期發展需要，以及管控公共開支增長的需要等因素，作綜合平衡的考慮。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

