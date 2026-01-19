  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

預算前瞻 | 羅兵咸料港府本財政年度錄綜合赤字2億元，財政儲備跌至記錄以來最低水平

19/01/2026

　　新一份財政預算案將於下月25日公布，羅兵咸永道提出一系列策略建議，旨在推動增長和開拓新機遇。羅兵咸永道預期政府2025/26年度將僅錄得2億元的綜合赤字；同時該行估計，截至2026年3月31日，財政儲備將為6541億元，相當於約10個月的政府開支，為政府所記錄的最低財政儲備水平。

 

預算前瞻 | 羅兵咸料港府本財政年度錄綜合赤字2億元，財政儲備跌至記錄以來最低水平

左起：羅兵咸永道稅務分歧協調服務主管合夥人王健華；羅兵咸永道中國南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥；羅兵咸永道經濟學家嚴崢（柳英傑攝）

 

印花稅收收入料達1000億，比預算預估高出約48%

 

　　羅兵咸永道認為，香港應持續因應全球經濟趨勢，鞏固自身的競爭力，並應對相關挑戰及把握機遇。2025年香港的經濟表現展現出樂觀的增長動能，同時面臨持續的挑戰。首三季度的實際GDP增長達到3.3%，較2024年同期的2.6%有所上升。

 

　　羅兵咸永道指出，2025年全年疲弱的物業交投影響了賣地收入。根據羅兵咸永道的最新估算，賣地收入約為130億元，比政府原本預估的210億元低38%。利得稅和薪俸稅收人將達到2820億元，比原本預測的2970億元少5%，但受股市暢旺的帶動，印花稅收收入有望達到1000億元，比預算預估的676億元高出約48%。

 

經營帳目將錄得盈餘，財政儲備跌至紀錄以來最低

 

　　綜合以上，羅兵咸永道預期政府經營帳目將錄得盈餘。雖然工務工程開支較高和賣地收入減少，資本帳目仍預計將出現赤字，不過經營帳目盈餘有望抵銷部分影響，羅兵咸永道預期政府2025/26年度將僅錄得2億元的綜合赤字。

 

　　羅兵咸估計，截至2026年3月31日，財政儲備將為6541億元，相當於約十個月的政府開支。這是政府所記錄的最低財政儲備水平；而最高水平則相當於28個月的開支。

 

建議政府將所有免稅額一律提升10%

 

　　羅兵咸永道建議，政府繼續為利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供100%稅務寬減，上限維持1500元；同時將所有免稅額一律提升10%，並將住宅租金及居所貸款利息的基本扣稅額由現時的10萬元上調至16萬元；申請扣除居所貸款利息的年期則由20個課稅年度延長至25年。此外，建議將長者住宿照顧開支的稅務扣除擴展至包括在內地產生的相關費用。

 

　　羅兵咸永道南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥表示，上述建議能讓社會各階層均受惠並得到支援。她相信，只要利得稅及薪俸稅保持穩定增長，加上股市維持暢旺，下個財政年度的經營及資本帳目將持續改善。

 

倡優化現有研發稅收優惠政策

 

　　羅兵咸永道稅務分歧協調服務主管合夥人王健華表示，建議優化現有的研發稅收優惠政策以推動科技進步，尤其是對於在大灣區進行的外包研發活動的支出。為投資人工智能技術的企業提供150%稅務扣除，有助促進創新與數碼轉型。另外，建議針對全球貿易商（包括電子商務及遊戲產業）提供稅收優惠，強化香港的競爭優勢。

 

落實優化海運稅收優惠政策

 

　　王曉彥表示，為鞏固香港作為國際領先航運中心的地位，政府在加大推廣稅收優惠力度的同時，應迅速落實經優化的海運稅收優惠政策，從而提升與新加坡等司法管轄區的競爭力，並加快推出大宗商品交易的擬議半稅優惠。

 

新資本投資者入境計劃投資門檻上限建議上調至1500萬

 

　　王健華指出，建議對從事指定活動並具備充足經濟實質的地區總部提供半稅優惠，擴大香港與東盟、拉丁美洲及一帶一路沿線主要司法管轄區的稅收協定網絡，並加強與相關司法管轄區的國際合作至關重要。

 

　　王曉彥表示，為增強對全球人才和投資者的吸引力，建議在「新資本投資者入境計劃」下，將可計入投資門檻的住宅物業上限由1000萬元提高至1500 萬元，與非住宅物業保持一致。

 

倡加快賦予合資格家辦負責人及其家屬香港居民身份

 

　　另外，羅兵咸永道建議，政府應加快賦予合資格家族辦公室的負責人及其家屬香港居民身份，簡化簽證申請流程及提供非稅務優惠，例如子女教育津貼及現金獎勵，以吸引及留住家族辦事室負責人及專業人士。

 

　　財政司司長陳茂波早前指出，會審視是否容許強積金置業。王曉彥表示，強積金當初成立目的為市民退休後提供金錢上的保障，但如果市民退休後仍要為物業供款，相信政府對是否可以動用強積金為物業供款會持開放態度。

 

加快將北都打造成AI及低空經濟等樞

 

　　羅兵咸永道經濟學家嚴崢表示，儘管經營帳目預計將恢復盈餘，但結構性壓力依然存在，香港應嚴格控制經常性支出，並繼續全力推動強化財政整合計劃。為了解決近期資本帳目赤字，審慎利用香港較低的政府債務水平發行多元化債券，可為重大資本項目提供資金。發行債券不僅可以彌補融資缺口，亦可以作為支持經濟長期增長和財政韌性的策略工具。

 

　　另外，預算案應優先考慮以創新科技驅動的增長，加快將北部都會區打造成人工智能、生命科學、低空經濟和先進製造業的樞紐，並在公共服務更廣泛地應用人工智能，從而促進本港人工智能生態系統發展，同時提升效率和節省成本。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01333

博雷頓

23.160

異動股

01380

中國金石

0.730

異動股

00117

天利控股集團

0.375

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01333 博雷頓
  • 23.160
  • 01380 中國金石
  • 0.730
  • 00117 天利控股集團
  • 0.375
  • 00917 趣致集團
  • 35.000
  • 01341 昊天國際建投
  • 0.101
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 59.400
  • 目標︰$70.00
  • 00921 海信家電
  • 24.260
  • 目標︰$27.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.200
  • 目標︰$43.90
  • 00700 騰訊控股
  • 610.000
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 31.060
  • 目標︰--
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.480
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.400
  • 09992 泡泡瑪特
  • 180.800
  • 00700 騰訊控股
  • 610.000
  • 02318 中國平安
  • 68.400
報章貼士
  • 06613 藍思科技
  • 29.540
  • 目標︰$32.00
  • 08188 駿傑集團控股
  • 1.010
  • 目標︰--
  • 02460 華潤飲料
  • 10.320
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 4.860
即時重點新聞

19/01/2026 17:10  《盤後部署》消化熱度調控後憧憬北水重新加大流入，振市方向未變有利高息潤電

19/01/2026 17:21  【國際要聞】日揆高市宣布將於周五解散眾院，擬2月8日提前大選

19/01/2026 18:57  【新股上市】內地零食商鳴鳴很忙傳籌39億，騰訊、富達及淡馬錫為基投

19/01/2026 13:27  周大福企業鄭家純：將繼續尋求能夠創造「雙贏局面」的交易

19/01/2026 10:42  【數據解讀】統計局：去年經濟發展預期目標圓滿實現，惟供強需弱矛盾突出

19/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒９２億元，買中芯沽中移動

19/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】滙證升藥明孖寶目標，高盛點評科網股升快手網易…

19/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９６６，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 銀行推新優惠吸客，花旗3個月港元定存3.2厘，信用卡客享額外1厘回贈新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

車股 | 中加達協議大降電動車關稅，比亞迪重返紅底，車股可以再留意？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全年GDP增5%達標，固投29年來首次負值，滬指止四連跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

京都近年「舊瓶新酒」酒店風潮  記憶與創新、保護與發展之間完美的平衡藝術新文章
人氣文章

娛樂

77歲梁小龍心臟衰竭離世，死前一天疑與友人飯聚食羊肉火鍋新文章
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

銷售管理解碼｜從壽司郎AI看數位轉型的財務價值（上）：人機混合決策模式解析 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從曖昧、搭上到公開，前度一直否認第三者介入！與其執著分手真相，不如慶幸已脫離錯戀
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美 新文章
人氣文章

Beauty Feature

2026 最新啡棕調美甲：低調短指甲款、黑朱古力貓眼、琥珀暈染，盡顯知性溫柔魅力！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膳食金字塔︱美國新版飲食指南倡原型食物、蛋白質優先，顛覆主食觀念
人氣文章
冠心病成因及病徵？為甚麼糖尿病人要特別小心？通波仔手術怎樣做？病人應如何選擇支架？
人氣文章
廚具安全｜打邊爐用大鐵鍋致Gas爐爆炸，消防員：亂用如引爆手榴彈 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/01/2026 21:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道19/01/2026
定期存款 | 銀行推新優惠吸客，花旗3個月港元定存3.2厘，信用卡客享額外1厘回贈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區