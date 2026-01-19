預算前瞻 | 羅兵咸料港府本財政年度錄綜合赤字2億元，財政儲備跌至記錄以來最低水平

新一份財政預算案將於下月25日公布，羅兵咸永道提出一系列策略建議，旨在推動增長和開拓新機遇。羅兵咸永道預期政府2025/26年度將僅錄得2億元的綜合赤字；同時該行估計，截至2026年3月31日，財政儲備將為6541億元，相當於約10個月的政府開支，為政府所記錄的最低財政儲備水平。

左起：羅兵咸永道稅務分歧協調服務主管合夥人王健華；羅兵咸永道中國南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥；羅兵咸永道經濟學家嚴崢（柳英傑攝）

印花稅收收入料達1000億，比預算預估高出約48%

羅兵咸永道認為，香港應持續因應全球經濟趨勢，鞏固自身的競爭力，並應對相關挑戰及把握機遇。2025年香港的經濟表現展現出樂觀的增長動能，同時面臨持續的挑戰。首三季度的實際GDP增長達到3.3%，較2024年同期的2.6%有所上升。

羅兵咸永道指出，2025年全年疲弱的物業交投影響了賣地收入。根據羅兵咸永道的最新估算，賣地收入約為130億元，比政府原本預估的210億元低38%。利得稅和薪俸稅收人將達到2820億元，比原本預測的2970億元少5%，但受股市暢旺的帶動，印花稅收收入有望達到1000億元，比預算預估的676億元高出約48%。

經營帳目將錄得盈餘，財政儲備跌至紀錄以來最低

綜合以上，羅兵咸永道預期政府經營帳目將錄得盈餘。雖然工務工程開支較高和賣地收入減少，資本帳目仍預計將出現赤字，不過經營帳目盈餘有望抵銷部分影響，羅兵咸永道預期政府2025/26年度將僅錄得2億元的綜合赤字。

羅兵咸估計，截至2026年3月31日，財政儲備將為6541億元，相當於約十個月的政府開支。這是政府所記錄的最低財政儲備水平；而最高水平則相當於28個月的開支。

建議政府將所有免稅額一律提升10%

羅兵咸永道建議，政府繼續為利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供100%稅務寬減，上限維持1500元；同時將所有免稅額一律提升10%，並將住宅租金及居所貸款利息的基本扣稅額由現時的10萬元上調至16萬元；申請扣除居所貸款利息的年期則由20個課稅年度延長至25年。此外，建議將長者住宿照顧開支的稅務扣除擴展至包括在內地產生的相關費用。

羅兵咸永道南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥表示，上述建議能讓社會各階層均受惠並得到支援。她相信，只要利得稅及薪俸稅保持穩定增長，加上股市維持暢旺，下個財政年度的經營及資本帳目將持續改善。

倡優化現有研發稅收優惠政策

羅兵咸永道稅務分歧協調服務主管合夥人王健華表示，建議優化現有的研發稅收優惠政策以推動科技進步，尤其是對於在大灣區進行的外包研發活動的支出。為投資人工智能技術的企業提供150%稅務扣除，有助促進創新與數碼轉型。另外，建議針對全球貿易商（包括電子商務及遊戲產業）提供稅收優惠，強化香港的競爭優勢。

落實優化海運稅收優惠政策

王曉彥表示，為鞏固香港作為國際領先航運中心的地位，政府在加大推廣稅收優惠力度的同時，應迅速落實經優化的海運稅收優惠政策，從而提升與新加坡等司法管轄區的競爭力，並加快推出大宗商品交易的擬議半稅優惠。

新資本投資者入境計劃投資門檻上限建議上調至1500萬

王健華指出，建議對從事指定活動並具備充足經濟實質的地區總部提供半稅優惠，擴大香港與東盟、拉丁美洲及一帶一路沿線主要司法管轄區的稅收協定網絡，並加強與相關司法管轄區的國際合作至關重要。

王曉彥表示，為增強對全球人才和投資者的吸引力，建議在「新資本投資者入境計劃」下，將可計入投資門檻的住宅物業上限由1000萬元提高至1500 萬元，與非住宅物業保持一致。

倡加快賦予合資格家辦負責人及其家屬香港居民身份

另外，羅兵咸永道建議，政府應加快賦予合資格家族辦公室的負責人及其家屬香港居民身份，簡化簽證申請流程及提供非稅務優惠，例如子女教育津貼及現金獎勵，以吸引及留住家族辦事室負責人及專業人士。

財政司司長陳茂波早前指出，會審視是否容許強積金置業。王曉彥表示，強積金當初成立目的為市民退休後提供金錢上的保障，但如果市民退休後仍要為物業供款，相信政府對是否可以動用強積金為物業供款會持開放態度。

加快將北都打造成AI及低空經濟等樞

羅兵咸永道經濟學家嚴崢表示，儘管經營帳目預計將恢復盈餘，但結構性壓力依然存在，香港應嚴格控制經常性支出，並繼續全力推動強化財政整合計劃。為了解決近期資本帳目赤字，審慎利用香港較低的政府債務水平發行多元化債券，可為重大資本項目提供資金。發行債券不僅可以彌補融資缺口，亦可以作為支持經濟長期增長和財政韌性的策略工具。

另外，預算案應優先考慮以創新科技驅動的增長，加快將北部都會區打造成人工智能、生命科學、低空經濟和先進製造業的樞紐，並在公共服務更廣泛地應用人工智能，從而促進本港人工智能生態系統發展，同時提升效率和節省成本。

撰文：經濟通採訪組

