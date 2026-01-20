  • 會員
飲用水風波 | 政府撤回陳嘉信銀紫荊勳章，3名物流署人員表現未達水平

20/01/2026

　　政府交代去年採購冒牌水風波的紀律調查報告及專責小組報告。政府決定，撤回向物流署前署長陳嘉信頒授銀紫荊星章，又指事件中有3名物流署人員表現未達水平，當中2人包括1名首長級人員，政府將展開紀律研訊，並就裁決作出懲處，另外1人被書面告誡。

 

飲用水風波 | 政府撤回陳嘉信銀紫荊勳章，3名物流署人員表現未達水平

（網上截圖）

 

　　公務員事務局局長楊何蓓茵表示，由甲一級政務主任劉焱領導的調查組，經過深入及全面的事實搜集和分析後，發現在政府採購樽裝飲用水的工作中，有3名物流署人員的表現，未達與本身職級及經驗相稱的水平，缺乏應有警覺性及判斷力，以至未能識別明顯不妥之處，亦未能把握時機作出適當跟進，以及向上級及時匯報，令部門錯過及早識破虛假文書，及盡早採取適當行動的時機。

 

　　楊何蓓茵指，調查組並沒發現時任物流署署長陳嘉信，在事件中有疏忽之處，但3名物流署人員表現未達水平，反映不足之處在署內有普遍性，部門採購工作有改善空間。財經事務及庫務局局長許正宇已去信陳嘉信，指出他出任部門首長期間，在提升下屬工作能力、觸覺和積極性方面，應該更有作為。

 

　　她續指，今次事件引起公眾高度關注，對政府聲譽造成嚴重影響，行政署徵詢「授勳及非官守太平紳士遴選委員會」意見後，政府決定撤回早前公布向陳嘉信頒授銀紫荊星章的決定，並已經通知對方。

 

許正宇：專責小組報告優化措施聚焦4方向

 

　　許正宇表示，專責小組報告列出的優化措施聚焦4個方向，包括制度、工作文化、部門之間的信息互通、以及應用科技和人工智能。

 

　　他表示，措施包括為價值超過1500萬元的貨品合約引入財政審核安排；更新招標和合約的標準條款，讓政府可以公眾利益為基礎，即時終止合約；以先行先試的模式採用人工智能工具，提升政府採購過程有關審查的效率等，希望全方位完善招標和採購機制及程序。另外，在重點領域加強要求協助採購人員更加有效防範詐騙行為和揀選有能力的供應商。

 

　　許正宇續指，以往安排採購貨品是「貨到付款」，並要求對未能滿足財務要求的供應商提交更高的保證金，而現時改為要求超過1500萬的貨品合約需要做財務審查。在樽裝水合約上，以往容許貿易公司入標，但現時改為只容許樽裝水的供應商或製造商入標，認為水屬較簡單清晰的產品，沒有必要加入中介或貿易商作招標工作。

 

撰文：經濟通採訪組

 

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,831.66
    -527.67 (-1.069%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,855.62
    -84.39 (-1.216%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,163.51
    -351.88 (-1.496%)
