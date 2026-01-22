預算前瞻 | 德勤料港府本財年錄5億元盈餘，財政儲備為6548億

德勤中國香港稅務與商務諮詢服務主管合夥人劉明揚表示，儘管賣地表現疲弱，受惠於股票印花稅收入高於預期，加上其他營運收入及投資回報有所提升，德勤香港財政預算案小組預計特區政府2025/26財政年度將錄得5億元盈餘，較財政司司長去年2月估計的670億元赤字顯著改善，顯示公共財政狀況更為穩健。預計截至2026年3月底，財政儲備約為6548億元，相當於10個月的整體開支。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，香港經濟和資本市場持續回暖，去年本地生產總值增長加速至3.2%，新股集資額居全球首位，創科與北部都會區建設提速，為經濟多元化發展注入新動能。今年是國家「十五五」規劃開局之年，中央政府支持香港更好融入並服務國家發展大局，發揮「背靠祖國、聯通世界」的角色，鞏固國際金融中心並建設創科樞紐。

他指出，面對全球環境瞬息萬變，香港需持續升級資本市場、財富管理、北都發展及創新科技，並主動對接國家戰略，開拓新的增長引擎。

德勤建議將個人免稅額提高10%，寬減百分之百薪俸稅及個人入息課稅上限5000元

德勤中國就2026/27年度《財政預算案》提出一系列建議，涵蓋資本市場、財富管理、北都發展及創新科技四大範疇，旨在透過稅務優惠、便利措施和政策支持，吸引更多企業、資金、技術和人才來港，進一步提升香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的功能，促進經濟高質量發展。

德勤建議於2025/26財政年度提供百分之一百薪俸稅及個人入息課稅寬減，上限為5000元。同時，由於本港的個人免稅額多年來未有調整，在持續通脹的情況下，建議從2026/27財政年度起將個人免稅額提高10%，以進一步減輕市民經濟負擔。

倡在香港雙重上市的企業提供「安全港」安排

德勤認為，吸引國際企業來港上市，關鍵不只是上市門檻或一次性的集資安排，而是上市後是否具備清晰的流動性、估值及投資者承接預期。為此，政府可從制度及市場基礎設施層面入手，包括為在香港雙重上市的企業提供「安全港」安排、研究以流動性培育為導向的印花稅調整機制、將第二上市升級為具經濟吸引力的市場選項、優化國際企業的市場分類與研究框架，以及加強上市後的流動性與價格發現機制。

建議為符合規模和實質活動要求的基金管理人提供8.25%利得稅率

同時，政府亦可考慮設立專責的國際發行人制度對接及市場溝通機制，並結合區域總部政策，打造「總部＋上市」的一站式發展方案，協助香港由「上市地」升級為國際企業的亞洲資本及投資平台，進一步吸引更多國際及全球南方企業選擇香港。

另外，為吸引更多高淨值人士及基金管理人來港，德勤建議為符合規模和實質活動要求的基金管理人提供8.25%利得稅率，而單一家族辦公室在本地營運和資產規模達到一定門檻時亦可享同樣優惠。此外，政府可考慮將家族投資控權工具（FIHV）的免稅範圍擴展至藝術品及投資掛勾保單等資產，並在計算資產管理規模時對本地投資給予倍增系數，鼓勵更多資金流向香港。

建議為北都推出三項稅務及投資誘因吸引企業進駐

北都建設方面，德勤建議推出三項稅務及投資誘因以吸引企業進駐並促進產業集群：投資稅務抵免，允許合資格支出按比例計算抵免額；初創及中小企可選擇投資補貼作為替代，透過現金資助協助其在營運初期落戶，尤其針對生命科技、人工智能、機械人科技等行業；對支持北都發展的債券利息及專業費用提供150%稅務扣除；河套區跨境稅務框架，為河套深港科技創新合作區設立專屬制度。

為加強香港作為區域研發與知識產權持有地的吸引力，德勤建議採取一籃子措施以改革目前相關稅例，包括放寬外判研發支出扣稅、明確研發加計扣除範圍涵蓋應用型研發活動、簡化「指定本地研究機構」申請程序，以及放寬一次性許可費扣除限制，以支持創新成果商業化，並吸引跨國企業在港設立研發及營運中心，進一步提升香港在全球創科版圖的影響力。

此外，政府可持續完善專利盒稅務優惠制度，包括將大灣區研發開支納入專利盒優惠範圍，擴大「內含知識產權收入」的定義以鼓勵流程創新。

現時不是合適時機新增開源措施，惟需盡早展開全面稅收檢討

劉明揚表示，現時不是合適的時機新增開源措施，當中包括考慮開徵新稅種，例如消費稅或增值稅等。因為香港經濟正處於慢慢復甦、穩健向上的回復期。如果在此時開徵一個嶄新的稅種，會影響普羅大眾和企業，未必是最好的選擇。

他指出，由於香港正面臨人口老化問題，進行一次全面的稅收檢討是需要的。惟開徵新稅種通常不是短時間可以完成，因此應該盡早展開相關檢討。

另外發債方面，劉明揚指出，目前香港的政府債務只佔GDP的12% ，處於相當低的水平，因此認為政府有能力繼續發債以往後滿足基建發展需要。

撰文：經濟通採訪組

